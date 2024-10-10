Yeni Opel Combo Elektrik Türkiye’de!
Opel, yeni elektrikli modeli Combo Elektrik’i Türkiye’de satışa sundu. Günlük pratik kullanım ve aileler için ideal bir elektrikli model olan yeni Opel Combo Elektrik, gelişmiş teknolojileri, 80 km artışla 346 km’lik sürüş menzili ve standart olarak sunulan göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliği ile kullanıcılara üstün bir sürüş ve seyahat deneyimi sağlıyor. Edition donanım seviyesi ile 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Opel Combo Elektrik, hiçbir şeyden ödün vermeden seyahat dostu ve kaynaklardan tasarruf eden sıfır emisyonlu bir mobilite sunuyor.
Opel, yeni elektrikli modeli Combo Elektrik’i Türkiye’de satışa sundu. Günlük pratik kullanım ve aileler için ideal bir elektrikli model olan yeni Opel Combo Elektrik, gelişmiş teknolojileri, 80 km artışla 346 km’lik sürüş menzili ve standart olarak sunulan göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliği ile kullanıcılara üstün bir sürüş ve seyahat deneyimi sağlıyor. Edition donanım seviyesi ile 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Opel Combo Elektrik, hiçbir şeyden ödün vermeden seyahat dostu ve kaynaklardan tasarruf eden sıfır emisyonlu bir mobilite sunuyor.
Opel’in yeni elektrikli modeli Combo Elektrik, Türkiye’de satışa sunuldu. Emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan yeni Opel Combo Elektrik, Edition donanım seviyesi ile 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Günlük pratik kullanım ve aileler için ideal bir elektrikli olan yeni Opel Combo Elektrik, detoks etkisine sahip tasarımıyla öne çıkıyor. Aracın yeni ön tasarımı ve karakteristik Opel Vizör marka yüzü, markanın cesur ve sade tasarım vizyonunu yansıtıyor.
En son aydınlatma teknolojisiyle yola odaklanıyor
Yeni Combo Elektrik ayrıca ilk kez sınıfının en iyisi, göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliği ile donatılıyor. Modern Alman tarzını yansıtan yeni Opel Combo Elektrik, akıllı çözümleri, yüksek verimli alan kullanımı ile dikkat çekiyor. Dış tasarımda parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki “Combo” yazısı ve 16 inçlik alaşım jant tasarımı modele modern bir görünüm katıyor. Ayrıca Opel’in elektrikli modeli yeni Combo Elektrik’e Kiama Mavi ve Toskana Yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi. Bununla birlikte ısıtmalı, karartılmış̧ ve açılabilir camlı bagaj kapısı, karartılmış̧ solar korumalı arka camlar yeni Combo Elektrik’in konfor seviyesini artırıyor. Yeni Combo Elektrik’te yer alan 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliğine sahip sezgisel multimedya bilgi/eğlence sistemi, en iyi eğlence seçeneklerini ve bağlantı deneyimini sunuyor. Çeşitli sürüş destek sistemleriyle sunulan yeni Combo Elektrik'te yolculukları daha güvenli ve rahat hale getiren 18 farklı elektronik destek bileşeni bulunuyor. Ayrıca tamamen elektrikli yeni model artık 346 kilometre (WLTP) menziliyle 80 kilometre daha fazla yol kat edebiliyor.
Yeni Combo Elektrik, artırılmış menzili ile 346 km’lik emisyonsuz sürüş sunuyor
Tamamen elektrikli bir model olan yeni Combo Elektrik, hiçbir şeyden ödün vermeden seyahat dostu ve kaynaklardan tasarruf eden bir mobilite sunuyor. Yeni Combo Elektrik tek şarjla yaklaşık 346 km (WLTP ’ye göre) sessiz ve emisyonsuz bir yolculuk sağlarken, eco modda kullanıldığında şehiriçi menzili 458 km’ye kadar çıkıyor. Bu yüksek menzil, tamamen elektrikli güç aktarım sisteminin daha da geliştirilmesi ve düşük sıcaklıklarda batarya menzilinin korunmasına yardımcı olan yüksek verimli ısı pompası sayesinde gerçekleşiyor. Ayrıca bataryanın pratik şekilde zeminin altına yerleştirilmesi sayesinde yolcular kabinde örnek oluşturacak nitelikte geniş bir alana sahip olabiliyor. Tamamen elektrikli olan Opel Combo Elektrik’in “Greenovation” olarak tanımlanan çevreci yapısı hem aracın hem de markanın ürün gamındaki karbondioksit ayak izini azaltmasında önemli bir role sahip.
136 HP (100 kW) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motora sahip yeni Combo Elektrik, 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Buna ek olarak sürücüler kişisel tercihlerine bağlı olarak Eco, Normal ve Power sürüş modları arasında seçim yapabiliyor. Yeni rejeneratif frenleme sistemi, direksiyonun arkasındaki kulakçıklar aracılığıyla üç farklı enerji geri kazanım seviyesinde (Hafif, Orta, Güçlü) ayarlanabiliyor. Aracın şarj edilmesi gerektiğinde ise 7,4kW'lık yerleşik şarj cihazı sayesinde bataryaya hızlı bir şekilde alternatif akım sağlanabiliyor. Ayrıca 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesi yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Yeni Combo Elektrik, 18,0 kWh/100 km’lik ortalama enerji tüketimi (WLTP’ye göre) ile son derece verimli bir sürüş sunuyor.
Maksimum esneklik ve geniş alan
Beş kişilik alan sunan yeni Combo Elektrik, 4,4 metrelik uzunluğu sayesinde geniş bir yaşam ve yükleme alanı sağlıyor. Bagaj kapağındaki ayrı açılan cam gibi özellikler, kargo alanına erişimi kolaylaştırıyor. 60/40 katlanabilir arka koltuklar fonksiyonel bir yapı sunarken, farklı ihtiyaçlar için tasarlanan 35/30/35 katlanabilir arka koltuklar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
Yeni Combo Elektrik üst düzey teknolojiler ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile donatıldı
Yeni Combo Elektrik, günlük sürüşü daha rahat ve güvenli hale getiren çok sayıda üst düzey teknolojiye sahip. Geniş oranlara sahip olan yeni Combo Elektrik, tarihinde ilk kez sınıfının en iyisi, göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far ile sunuluyor. Son teknoloji sürücü destek sisteminin öne çıkan özellikleri arasında Hız Sabitleyici ve Multimedya Pro Paketi ile satın alınabilen yüksek çözünürlüklü 180 derece geri görüş kamerası yer alıyor. Isıtma özellikli yeni direksiyon tasarımı ve E-Toggle vites seçici de konfor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. 10 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Bununla birlikte Multimedya Pro Paketi ile satın alınabilen tamamen dijital 10 inçlik sürücü bilgi ekranı enerji tüketimi ve şarj verileri dahil olmak üzere tüm önemli bilgileri sunuyor. Bu paket dahilinde yine 10 inçlik dokunmatik renkli HD ekranla beraber 6 adet hoparlörle ileri seviye multimedya ve müzik deneyimine sahip olunabiliyor.