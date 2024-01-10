Togg'un T10F fastback modeli CES 2024'te dünya sahnesine çıktı

Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yerini aldı. CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz (Transition Consept Smart Device) ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan TOGG, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.

"T10F'yi 2025'ten itibaren kullanıcılarımız ile buluşturacağız"

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG standında, uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’e katıldıklarını söyledi.

Fuarda, bütün faaliyet alanlarında kullanıcılarla buluşturdukları ürün ve hizmetlerin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerini anlattıklarını dile getiren Karakaş, bunun yanı sıra ikinci akıllı cihazları T10F ile dünya kamuoyunun karşısına çıktıklarını anlattı.

Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F'yi dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"27 Aralık 2019’da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F’yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."

Karakaş, CES'te ikinci akıllı cihazlarının yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformu ve temiz enerji çözümlerini de ziyaretçiler ile buluşturduklarını vurguladı.

Ayrıca Karakaş, T10X'in Avrupa'da ilk olarak Almanya'da yıl sonu itibarıyla satışlarına başlanacağını aktardı.

600 kilometreye varan menzil seçeneği

Verilen bilgiye göre, Togg T10F, T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkıyor.

2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de, sonrasında ise Avrupa pazarında kullanıcılar ile buluşacak T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.