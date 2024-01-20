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Renault Ailelerin En Çok Tercih Edilen ve Sevilen SUV Modeline 175.000 TL İndirim Yaptı! İşte Detaylar...

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Renault Ailelerin En Çok Tercih Edilen ve Sevilen SUV Modeline 175.000 TL İndirim Yaptı! İşte Detaylar...
Renault Captur ve Fiat Egea, ekonomik fiyatları, çeşitli motor seçenekleri ve teknolojik özellikleriyle öne çıkan modellerdir. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun olanı seçerken hem bütçelerini koruyabilir hem de kaliteli bir sürüş deneyimi yaşayabilirler. Her iki marka da otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılayacak zengin seçenekler sunmaktadır.

Renault Captur, ekonomik fiyatları ve yüksek performansıyla dikkat çeken bir SUV modelidir. İki farklı versiyonu bulunan Captur, özellikleri ve maliyet performansıyla kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor.

1. Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

Satış Fiyatı: 1.347.000 TL

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2. Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg

Satış Fiyatı: 1.403.900 TL

3. Renault Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg

Satış Fiyatı: 1.538.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge Modelleri

Fiat Egea, ekonomik fiyatları ve çeşitli motor seçenekleriyle dikkat çeken bir otomobil modelidir. Farklı versiyonlarıyla kullanıcıların tercihine hitap eden Fiat Egea, maliyet performansı açısından da değerlendirilmeye değer.

1. Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP

Fiyat: 977.900 TL Kampanyalı Satış Fiyatı: 967.900 TL

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2. Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Fiyat: 1.266.900 TL Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.256.900 TL

3. Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Fiyat: 1.388.900 TL Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.378.900 TL

Renault Captur ve Fiat Egea Karşılaştırması

Her iki markanın SUV modelleri, farklı fiyat segmentlerinde rekabetçi seçenekler sunmaktadır. İşte Renault Captur ve Fiat Egea'nın karşılaştırılması:

Motor Performansı

Renault Captur, 1.3 Mild Hybrid EDC motor seçenekleriyle güçlü bir performans sunarken, Fiat Egea farklı motor seçenekleriyle çeşitlilik sağlamaktadır.

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Fiyat Avantajları

Fiat Egea, özellikle kampanyalı satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ekonomik fiyatlarıyla Fiat Egea, bütçe dostu bir seçenek sunmaktadır.

Teknolojik Özellikler

Her iki markanın modelleri de güncel teknoloji özellikleri ile donatılmıştır. Renault Captur ve Fiat Egea, sürücü asistan sistemleri, bilgi ve eğlence teknolojileri konusunda kullanıcı beklentilerini karşılamaktadır.

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