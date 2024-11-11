Opel Modellerinde Kasım Ayına Özel Kampanya: Opel'de 1 Milyon TL’ye Varan Kredi Seçenekleri! Opel Türkiye, kasım ayında da binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları ve online rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunarken, başarılı hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Corsa, kasım ayı boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan ve güçlü karakteriyle öne çıkan Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor. Movano modelinde ise 350 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Alman teknolojisini, yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, kasım ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Yenilenen yüzüyle birlikte daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 imkânlarıyla sunuluyor. Markanın cesur ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde faizli kredi imkânlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in çok yönlü ve pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka’da, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ile Opel Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

“Elektrikli Opel modellerinde sıfır faizli kredi imkanları!

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel’in hafif ticari ürün gamında 1 milyon TL’ye varan kredi seçenekleri!

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, kasım ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni Combo, 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor. Yeni Combo Cargo ise 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Yeni Vivaro Cargo ve yeni Vivaro City Van‘da 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkânlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca yeni Movano modelinde kasım ayına özel 350 bin TL’ye 12 vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon TL’ye 12 vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi olanakları sunuluyor.