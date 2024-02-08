Ocak Ayında Elektrikli Otomobil Satışlarında Togg Zirvede

Türkiye'nin otomotiv sektöründe elektrikli araçların yükselişi dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle Ocak ayı verileri, bu alandaki gelişmeleri ve trendleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Tam elektrikli otomobiller, piyasadaki varlıklarını giderek artıran bir segment haline geldi. Bu dönüşümde, yerli üretim olan Togg'un etkisi göz ardı edilemez. Ocak ayında, Türkiye'de satılan her iki elektrikli araçtan birinin Togg markası olması, bu yöndeki ilerlemenin en somut göstergesidir.

Elektrikli Araçlarda Togg'un Yükselişi

Togg, elektrikli otomobil segmentindeki rekabette öne çıkan bir marka haline geldi. Ocak ayı içerisinde, "tam elektrikli" otomobil satışlarından elde edilen veriler, Togg'un pazar payının %45,9'a ulaştığını gösteriyor. Bu oran, Togg'un kendi kategorisinde ne derece etkili bir konumda olduğunu kanıtlıyor.

Genel Pazardaki Elektrikli Araç Payı

Türkiye'de elektrikli otomobiller, genel otomobil pazarında hızla yer edinmeye devam ediyor. Ocak ayında, tam elektrikli araçların toplam pazardaki payı %5,5 seviyesine ulaştı. Bu, elektrikli araçların geleneksel yakıt tipi araçlar arasında önemli bir yer kaplamaya başladığının bir göstergesi.

Sektördeki Genel Gelişmeler

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) sağladığı bilgilere göre, 2023 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre %56,6 artış göstererek 79 bin 701'e ulaştı. Bu rakamlar, sektörün canlılığını ve büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

Hibrit ve Elektrikli Araçların Yükselişi

Türkiye otomobil pazarında, hibrit araç satışları da önemli bir artış gösterdi. Dizel araçların satışlarını geçen hibrit otomobiller, benzinli araçlardan sonra en çok tercih edilen ikinci yakıt tipi oldu. Elektrikli otomobillerin satışlarındaki %401'lik artış ise, sektördeki elektrifikasyon eğiliminin ne kadar hızlı ilerlediğinin altını çiziyor.

Togg ve Diğer Markalar

Togg, elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürürken, diğer global markalar da bu pazarda yerlerini almaya çalışıyor. Mercedes-Benz, BMW, Tesla ve BYD gibi markalar, Togg'un ardından gelen en popüler elektrikli otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Togg'un modeli T10X, en çok tercih edilen elektrikli otomobil olurken, Tesla Model Y, BMW 5 Serisi ve diğerleri de önemli satış rakamlarına ulaştı.

Bu veriler, Türkiye'nin otomotiv sektöründe elektrikli araçların yükselişinin sadece bir geçici trend olmadığını, aksine kalıcı bir dönüşümün işaretleri olduğunu gösteriyor. Togg'un liderliği ve diğer markaların bu alandaki çabaları, Türkiye'nin elektrikli araç pazarında önemli bir oyuncu haline gelmesine katkı sağlıyor.

Türkiye otomobil pazarında motor tipine göre adetler, paylar ve değişimler ile tam elektrikli marka ve model satış sıralaması şu şekilde:

MOTOR TİPİ Ocak 2023 Ocak 2023 Ocak 2024 Ocak 2024 Adet Pay Adet Pay Adet Pay Değişim Benzin 25.562 68,60% 41.212 64,40% 61,20% Dizel 5.017 13,50% 8.055 12,60% 60,60% Otogaz 1.303 3,50% 541 0,80% -58,50% Hibrit 4.335 11,60% 10.260 16,00% 136,70% Hibrit 1.586 4,30% 3.806 5,90% 140,00% Plug-In Hibrit 53 0,10% 109 0,20% 105,70% Mild Hibrit 2.696 7,20% 6.345 9,90% 135,30% Elektrik 1.071 2,90% 3.973 6,20% 271,00% Saf Elektrik 707 1,90% 3.542 5,50% 401,00% Uzatılmış Menzil 364 1,00% 431 0,70% 18,40% Toplam 37.288 100% 64.041 100% 71,70%

Marka Toplam % TOGG 1625 45,9% MERCEDES-BENZ 260 7,3% BMW 228 6,4% TESLA 220 6,2% BYD 155 4,4% OPEL 154 4,3% VOLVO 143 4,0% MG 139 3,9% HYUNDAI 123 3,5% CITROEN 110 3,1%