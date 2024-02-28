İkinci el araç alım-satımında yepyeni bir dönem başlıyor

sahibinden.com, sektördeki 24 yıllık uzmanlığı ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiği Otobid platformuyla, online araç alım-satımında yepyeni bir dönem başlatıyor. Otobid, bireysel kullanıcıların araçlarını binlerce oto galerinin katılabildiği online açık arttırma ortamında satışa sunarak hızlı, şeffaf ve güvenilir bir satış süreci sunuyor. Bu sayede satışa sunulan aracın, açık artırmanın sağladığı fiyat avantajı ile en doğru fiyatı bulabilmesini sağlıyor.

Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, "Araçlarını satmak isteyen kullanıcılar, araç bilgilerini ve özelliklerini girerek Otobid online sistemi üzerinde araçlarının ön değerlemesini yapabiliyor ve Otobid hizmet noktalarından randevu alabiliyor. Kullanıcılarımızın aracını randevu aldığı Otobid hizmet noktasına getirmesi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen ekspertiz sonrasında açık artırma başlangıç fiyatı kesinleştiriliyor. Takiben, sadece platforma kayıtlı binlerce kurumsal oto galerinin alıcı olarak katılabildiği online açık artırmada araç satışa sunuluyor. Satış gerçekleştikten sonra tüm devir işlemleri bizim tarafımızdan araç sahibi adına gerçekleştiriliyor ve satış bedeli 1 gün içinde sahibinden.com güvencesi ile araç sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Böylece kullanıcılarımız hem baştan sona sorunsuz bir deneyim ile araçlarını değerine satabilecekler hem de zamandan kazanacaklar. Halihazırda İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’da bulunan 11 noktada Otobid hizmetimizi sunmaya başladık. Yatırımlarımızı hızlandırarak Otobid hizmetimizi kısa sürede yurt çapında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dijitalde doğan bir şirket olarak Otobid merkezleri ile ilk kez fiziksel noktalarını açtıklarını paylaşan sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, yeni hizmetleri Otobid hakkında şunları kaydetti: "Yeni platformumuzda araçlarını satmak isteyenlere hızlı ve kolay satış imkanı sunuyoruz, üstelik araçları açık artırma sayesinde değerini buluyor. Otobid oto galeriler için de araç tedarikini daha kolay ve çeşitli hale getiriyor. Böylece hem aracını satmak isteyenlere hem de oto galerilerin araç tedarikinde sahibinden.com güvencesiyle yepyeni ve farklı bir hizmeti sunmuş olduk.’’