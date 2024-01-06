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Hyundai i10 Modeline Çifte İndirim Müjdesi: Ocak 2024 Hyundai Fiyat Listesi

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Hyundai i10 Modeline Çifte İndirim Müjdesi: Ocak 2024 Hyundai Fiyat Listesi
Hyundai'nin i10 modelindeki fiyat indirimi dikkat çekiyor! Marka, tüm donanım paketlerine sadece 743 TL indirim uyguladı. Sosyal medyada konuşulan bu indirimi keşfedin. Hyundai'nin uygun fiyatlı otomobil seçenekleri için güncel fiyat listemize göz atın. Otomobil tutkunları, rekabetçi piyasada Hyundai'nin bu adımını nasıl değerlendirecek?

2024 yılına adım attığımız şu günlerde, otomobil üreticileri arasında fiyat güncellemeleri hız kazanmış durumda. Her bir markanın resmi web sitesine girdiğimizde, "Fiyatlarımız güncellenmektedir" uyarısıyla karşılaşıyoruz.

Bu markalardan biri olan Hyundai, fiyat stratejilerinde değişiklik yapmış ve yeni fiyatlarını kamuoyuyla paylaşmış durumda. Özellikle Hyundai'nin i10 modelinde yapılan indirim, dikkatleri üzerine çekiyor.

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Hyundai İ10 Modelinde Öne Çıkan Fiyat İndirimi

Geçtiğimiz ay, Hyundai i10 modeli 710.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu fiyat, günümüzdeki sıfır otomobil piyasasında oldukça rekabetçi bir konumda yer alıyor. Ancak, fiyat güncellemesi haberleriyle birlikte, gelecek olan zam miktarı da merak konusu olmuştu.

Beklenen gün geldi ve Hyundai i10 modelinin güncel fiyat listesi yayınlandı. Fiyat listesine göz attığımızda, markanın tüm donanım paketlerine sadece 743 TL indirim yapıldığını gözlemliyoruz.

Sosyal Medyada Gündem Olan İndirim

Ancak, yapılan bu indirim sosyal medyada alay konusu oldu. 743 TL'lik indirim, kullanıcılar arasında komik bulundu ve paylaşıldı. Hyundai i10 modelinin donanım seçeneklerine ve güncel fiyat listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hyundai İ10 Modelinin Donanım Seçenekleri ve Güncel Fiyatları

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  1. 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

    • Fiyat: 710.743 TL

  2. 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

    • Fiyat: 780.743 TL

  3. 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

    • Fiyat: 840.744 TL

Yapılan güncellemeyle birlikte, Hyundai i10 modeli hala uygun fiyatlı bir seçenek olmaya devam ediyor. İndirim miktarının kullanıcılar arasında hoşnutsuzluğa neden olduğu açıkça görülüyor. Güncel fiyat politikaları ve rekabet ortamı göz önüne alındığında, otomobilseverlerin bu durumu nasıl değerlendireceği merak konusu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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