Citroen'den Şubat Sürprizi: C4, C5 Aircross ve Daha Fazlası İçin Sıfır Faizli Kredi Kampanyası!

Citroen, araç sahibi olmak isteyenlere Şubat ayında benzersiz kredi seçenekleriyle kapılarını aralıyor. Bu özel ayda, Citroen müşterilerine, binek ve hafif ticari araç modellerinde cazip kampanyalar sunarak araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirme fırsatı veriyor.

Citroen C4 X ve C4 Modellerinde Avantajlı Kredi Seçenekleri

Citroen'in dikkat çeken modellerinden C4 X, 185 bin liralık bir kredi için 12 ay boyunca sıfır faiz avantajı sunuyor. Aynı model için 250 bin lira kredi kullanmak isteyenlere ise yalnızca %0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanıyor. C4 modeli de benzer kredi avantajlarına sahip; 185 bin lira için 12 aylık sıfır faiz veya 250 bin lira için %0,99 faizli kredi seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen SUV ve Aircross Serilerinde Kredi Olanakları

Şehir hayatının dinamiklerine uyum sağlayan SUV modeli C5 Aircross, 225 bin lira için 12 ay boyunca faizsiz kredi veya 300 bin lira için %0,99 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor. C3 Aircross modeli ise 185 bin lira için 12 ay vadeyle faizsiz, 250 bin lira için ise yine 12 ay vadeyle %0,99 faizli kredi imkanıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli Araçlarda Kredi Avantajları

Citroen, elektrikli araç teknolojisine yatırım yaparak çevreci bir geleceğe katkıda bulunuyor. e-C4 X ve e-C4 modelleri, 300 bin liraya kadar olan kredi için 12 ay boyunca sıfır faizli kredi avantajıyla elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere hitap ediyor.

Berlingo ve Jumper Modellerinde Kredi Kampanyaları

Aileler ve ticari kullanım için ideal olan Berlingo Kombi, 250 bin lira için %0,99 faizli kredi kampanyasıyla yeni sahiplerini bekliyor. Berlingo Van ise 200 bin lira için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Jumper modeli, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor.