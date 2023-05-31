New York borsası, borç limitinin artırılmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylaması öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalışla 32.948,71 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 düşerek 4.190,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 12.968,38 puana indi.

ABD'de borç limitinin artırılmasına yönelik yasa tasarısının bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenirken pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Borç limitinin 2025'e kadar artırılmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı, dün gece Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi'nde usul oylamasından geçerek ilk sınavını verdi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin (CBO) tasarısının federal borç ve bütçe açığı üzerindeki etkisine ilişkin dün yayımladığı değerlendirmede, yasanın çıkması ve üst sınıra tabi ödeneklerin planlandığı gibi uygulanması halinde gelecek 10 yılda bütçe açıklarının yaklaşık 1,5 trilyon dolar azalmasının beklendiği kaydedildi.

ABD'nin 31,4 trilyon dolarlık borç limitini aşmamasına yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kalırken tasarının pazartesi gününe kadar Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden ve Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçmesi gerekiyor.

Borç limiti tasarısının oylamasının yanı sıra ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu da piyasaların odağında yer alırken analistler, Fed'in raporunda gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını belirtti. (AA)