“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, Türkiye’de yürüteceği iletişim faaliyetleri için danışman ajans olarak Communication Partner’ı seçti. Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, mekatronik CNC sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemleri olan Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Communication Partner, Mitsubishi Electric’e Türkiye’de yürütülecek olan kurumsal iletişim, etkinlik yönetimi, kriz iletişimi, içerik ve proje yönetimi ile medya iletişimi konularında hizmet verecek.

Barilla, Netflix, GSK, Haribo, KoçSistem, letgo, Kia, SunExpress, Sabancı Vakfı, vivo, Otokar, Çoşkunöz Holding gibi birçok ulusal ve uluslararası markanın iletişim ajansı olan Communication Partner, danışmanlık ve uygulama hizmetlerini ‘kurumsal iletişim’, ‘pazarlama ve marka iletişimi’, ‘iç iletişim ve değişim yönetimi’ ve ‘dijital iletişim’ başlıklarında topluyor. Dünyanın en büyük network’ü PROI’ın İstanbul ofisi olan Communication Partner, Holmes Report tarafından belirlenen listede Türkiye’den, Ortadoğu’nun en başarılı beş ajansı sıralamasına giren tek ajans olma özelliğine sahip.

YENİGÜN HBAER MERKEZİ