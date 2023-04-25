Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de Kayseri'de bulunan Kurşunlu Otoparkı'nda Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi. Açılışa, TRT'nin popüler dizisi Al Sancak'ın değerli oyuncularının da katılacağı belirtildi.

Paylaşımda, "@tcsavunma 📍Kurşunlu Otoparkı / Kayseri 🗓️ 26 Nisan 2023 Çarşamba 🕔 17.00 TRT’nin sevilen dizisi Al Sancak’ın değerli oyuncuları, yarın Kayseri’de açılışı yapılacak Dijital Gösterim Merkezini ziyaret edecek. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi açılışa bekliyoruz. #CesaretinTeknolojisi 🇹🇷 #MillîSavunmaBakanlığı" ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanlığı, tüm Kayserili vatandaşları bu özel açılışa davet etti. Açılışın ardından Al Sancak dizisinin oyuncuları, Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret ederek etkinliğe renk katacaklar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ