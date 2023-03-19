Mevcut Başkan Alican Duran güven tazeledi.

Karton ambalaj sanayisindeki üreticileri ulusal ve uluslararası arenada temsil eden, sektörün gelişmesi için sürekli olarak çalışmalar yapan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Olağan Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin derin üzüntüsü içinde gerçekleşen toplantı, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Mevcut Başkan Alican Duran’ın yeniden seçildiği Genel Kurul’da yeni yönetim de belirlendi. Toplantıda konuşan Alican Duran, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Deprem sonrası yardım kuruluşları, dernekler ve firmalar bölgeye yardımlarını ulaştırıyor. Biz de KASAD olarak ihtiyaç duyulan tüm noktalara yardımlarımızı koordineli bir şekilde yönlendirdik. Deprem bölgesine yardımlarımız uzun vadede devam edecek” dedi.

“İhracat pazarlarını çeşitlendireceğiz”

KASAD'ın 1991 yılında kurulduğunu ve sektörün önde gelen karton ambalaj firmalarının temsil edildiğini söyleyen Duran, “61 Üretici firmamızdan 87 Asil Üye ve 40 tedarikçi firmamızdan 64 Fahri Üye olmak bugün 101 firmamızdan toplam 151 üyemiz bulunmakta olup, her geçen gün artmaktadır. KASAD bugün sektörümüzün yaklaşık yüzde 80’ini temsil ediyor. KASAD üyeleri hızla gelişen ambalaj sektöründe dünya standartlarında servis ve kalite seviyesini yakalayarak büyük bir başarıya imza atıyor. Bu kapsamda 2023'te hem üretimde hem de ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesinde atılımlarımızı sektör olarak yoğunlaştıracağız. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakat uyum süreci ile beraber karton ambalaj üreticilerimiz bu alanda da girişimlerini artırıyor” diye konuştu.

“Sektörümüzü uluslararası rekabette öne çıkaracağız”

Sektörün hem üretimde hem de ihracatta gelişmeler kaydederek dünyada önemli bir konuma geldiğini ifade eden Duran, “Sektörün büyümesi ve gelişmesi için temsil gücü çok önemli. Sektörümüz KASAD liderliğinde üreticilerle güçlü bir sinerji yakalayarak faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen dönem yönetim olarak sektörün gelişmesi için yoğun bir çalışma içinde olduk. Dernek olarak sektörümüzü daha ileriye taşımak ve uluslararası rekabette öne çıkarmak için faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edeceğiz. Sektördeki sorunları çözerek firmalarımızın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak politikaları bu dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından KASAD’ın yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler:

⦁ Alican Duran – Yönetim Kurulu Başkanı

⦁ Ferit Dansık - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

⦁ Burhan Özdemir - Yönetim Kurulu Üyesi

⦁ Recep Taşyanar - Yönetim Kurulu Üyesi

⦁ Özcan Kilimci - Yönetim Kurulu Üyesi

⦁ Mustafa Süleyman Öncel - Yönetim Kurulu Üyesi

⦁ Altuğ Ulu - Yönetim Kurulu Üyesi

⦁ Aylin Topal Yılmaz - Yönetim Kurulu Üyesi

⦁ Emre Can Ertem - Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler:

⦁ R. Murat Şakar

⦁ M. Kurtaran Mumcu

⦁ İsmail Gök

⦁ Ömer Faruk Ağıl

⦁ M. Emin Soysal

DENETİM KURULU

Asil Üyeler:

⦁ Yusuf Uygun

⦁ Habil Karagöz

⦁ Emre Duran

⦁ M. Ümit Büyükgönenç

Yedek Üyeler:

⦁ Ali Vural Heper

⦁ Leman Pelin İren

⦁ Murat Demir

⦁ Neriman İçer

YENİGÜN HABER MERKEZİ