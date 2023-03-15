Dişteki problemler dişin en iç ve ortasında bulunan pulpa dediğimiz bölgeye kadar ilerlemiş ise dişe kanal tedavisi uygulanması gerekir.Ağrı durumunda, şiddetli soğuk-sıcak hassasiyetinde, diş apselerinde, kaza sonucu zarar görmüş ve renklenmiş dişlerin tedavisinde kanal tedavisine başvurulur.

Bu tedavide iltihaplı ya da ölü diş dokuları kanal tedavisi için özel üretilmiş otomatik kanal aletleriyle çıkarılır, oluşan boşluk şekillendirilir, kanalın içi ultrasonik bir alet ile sterilize edilir ve vücutla uyumlu dolgu maddeleri ile doldurulur. Kanal tedavisi için kullanılan özel aletler tedavinin daha kısa sürede ağrısız bir şekilde başarıyla tamamlanmasını sağlar.

Endodontik tedavi için geç kalınması durumu, dişin kökünün etrafında iltihap oluşumuna ve çene kemiğinde zarara sebep olabilir; kanal tedavisine ilaveten cerrahi müdahale ya da dişin çekimi gerekebilir.

Kanal tedavisi süreci, uygulanan modern anestezi teknikleri sayesinde ağrısız ve konforlu geçmektedir, sıklıkla tek seansta işlem bitmektedir. Tedavi sonrasında dişlerde birkaç gün hafif hassasiyet ve ağrı durumu olabilir, gerektiği durumlarda ağrı kesici kullanılabilir.

Fiber Post Nedir?

Fiber Post tedavisinde; dişlerde madde kaybının fazla olduğu durumlarda, dişe kanal tedavisi uygulanmasının ardından kökün içine özel fiber güçlendiriciler yerleştirilir. Bu sayede hem kökten hem de dişin üst kısmından destek alınarak dişin dayanıklılığı arttırılır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi