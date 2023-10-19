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Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Yapacak

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Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Yapacak
Yüksek Seçim Kurulu Personel Alımı Yapacak. Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve ünvanı belirtilen yerlere personel alınacak.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan Personel Alım Gerçekleştirecek

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre;

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve ünvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

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Kamu Haberleri/resmi Gazete
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