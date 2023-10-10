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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 68 Personel Alacak

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 68 Personel Alacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 68 (Lisans mezunu) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. İlişikte detayları yer alan 68 kişilik personel ihtiyacımıza, ülke düzeyinde Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 09.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle başvuru yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlar ve kontenjan ekli tabloda sunulmaktadır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ilanına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz

Kaynak:Haber Kaynağı

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