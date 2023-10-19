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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 33 Personel Alacak

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 33 Personel Alacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 33 Personel İstihdam Edecek. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Trakya Bölge Müdürlüğüne toplam 33 (MYO mezunu) personel alımı yapılacak.

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURUDA BULUNDU...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarının milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Trakya Bölge Müdürlüğüne toplam 33 (MYO mezunu) personel alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 16.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında 5 gün süreyle yapılabilecektir.

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