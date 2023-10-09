Resmi Gazete'de Bugün! 9 Ekim 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 9 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 9/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 9 Ekim 2023 tarihli 32334 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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