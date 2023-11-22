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Resmi Gazete'de Bugün! 22 Kasım 2023 Resmi Gazete

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Resmi Gazete'de Bugün! 22 Kasım 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 22 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 22/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 22 Kasım 2023 tarihli 32377 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? 22 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 22/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 22 Kasım 2023 tarihli 32377 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Reklam Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 194)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 195)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 197)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 198)

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 199)

–– IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/5/2023 Tarihli ve E: 2018/77, K: 2023/105 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/113, K: 2023/127 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2019/10975 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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