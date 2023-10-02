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Resmi Gazete'de Bugün! 2 Ekim 2023 Resmi Gazete

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Resmi Gazete'de Bugün! 2 Ekim 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 2 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 2/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 2 Ekim 2023 tarihli 32327 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? 2 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 2/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 2 Ekim 2023 tarihli 32327 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak:Haber Kaynağı

Kamu Haberleri/resmi Gazete
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