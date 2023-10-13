  1. Anasayfa
  2. Kamu Haberleri/resmi Gazete
  3. Resmi Gazete'de Bugün! 13 Ekim 2023 Resmi Gazete

Resmi Gazete'de Bugün! 13 Ekim 2023 Resmi Gazete

Yayınlanma:
Resmi Gazete'de Bugün! 13 Ekim 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 13/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 13 Ekim 2023 tarihli 32338 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? 13 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete. 13/10/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 13 Ekim 2023 tarihli 32338 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1393 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar

1394 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyon Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/1 (Değişik İşler), K: 2023/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/32, K: 2023/138 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/36, K: 2023/142 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak:Haber Kaynağı

Kamu Haberleri/resmi Gazete
SGK Personel Alımında Sürpriz! Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak? Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?
SGK Personel Alımında Sürpriz! Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak? Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?
AFAD, Personel Arayışında: 215 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
AFAD, Personel Arayışında: 215 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
Resmi Gazete'de Bugün! 3 Ekim 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de Bugün! 3 Ekim 2023 Resmi Gazete
İzmir'de Garson Alım Fırsatı: Grand Plaza İş İlanları Yayında!
İzmir'de Garson Alım Fırsatı: Grand Plaza İş İlanları Yayında!
Hastanelerde Yeni İş Fırsatı: İşte İŞKUR'un Duyurduğu Yeni Pozisyonlar!
Hastanelerde Yeni İş Fırsatı: İşte İŞKUR'un Duyurduğu Yeni Pozisyonlar!
TÜRASAŞ 211 İşçi Alımı Yapcak
TÜRASAŞ 211 İşçi Alımı Yapcak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 adet Memur alacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 adet Memur alacak
Fatih Belediye Başkanlığı 30 Adet Zabıta Memuru alacak
Fatih Belediye Başkanlığı 30 Adet Zabıta Memuru alacak