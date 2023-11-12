Resmi Gazete'de Bugün! 12 Kasım 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 12 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 12/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 12 Kasım 2023 tarihli 32367 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Ağustos Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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