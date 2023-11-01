Resmi Gazete'de Bugün! 1 Kasım 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 1/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 1 Kasım 2023 tarihli 32356 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/121, K: 2023/129 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/124, K: 2023/135 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/144, K: 2023/147 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/146, K: 2023/148 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2021/47, K: 2023/151 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/69, K: 2023/165 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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