  1. Anasayfa
  2. Kamu Haberleri/resmi Gazete
  3. Millî Savunma Bakanlığı 57 Sözleşmeli Personel Alacak

Millî Savunma Bakanlığı 57 Sözleşmeli Personel Alacak

Yayınlanma:
Millî Savunma Bakanlığı 57 Sözleşmeli Personel Alacak
Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 57 Sözleşmeli Personel Alacak.

Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 57 Sözleşmeli Personel Alacak.

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

(a) Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 57 (elli yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini yapılacaktır.
(b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
(c) Temin süreci başvuru, kayıt kabul, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
(ç) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
(d) Adaylar başvuru şartlarında istenen; bilgi ve belgeleri (sertifika, mesleki deneyimi gösterir belge, SGK hizmet dökümü,) “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihine kadar belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
(e) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayım tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
(f) Adaylar Sınav Başvuru Şartları başlığı altında bulunan Genel Şartlardan (b) ve (c) bendinde belirtilen Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, diplomalarını ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan belgelerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
(g) Son başvuru tarihinden sonra sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.
Millî Savunma Bakanlığının ilanına ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kamu Haberleri/resmi Gazete
SGK Personel Alımında Sürpriz! Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak? Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?
SGK Personel Alımında Sürpriz! Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak? Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?
AFAD, Personel Arayışında: 215 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
AFAD, Personel Arayışında: 215 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
Resmi Gazete'de Bugün! 3 Ekim 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de Bugün! 3 Ekim 2023 Resmi Gazete
İzmir'de Garson Alım Fırsatı: Grand Plaza İş İlanları Yayında!
İzmir'de Garson Alım Fırsatı: Grand Plaza İş İlanları Yayında!
Hastanelerde Yeni İş Fırsatı: İşte İŞKUR'un Duyurduğu Yeni Pozisyonlar!
Hastanelerde Yeni İş Fırsatı: İşte İŞKUR'un Duyurduğu Yeni Pozisyonlar!
TÜRASAŞ 211 İşçi Alımı Yapcak
TÜRASAŞ 211 İşçi Alımı Yapcak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 adet Memur alacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 adet Memur alacak
Fatih Belediye Başkanlığı 30 Adet Zabıta Memuru alacak
Fatih Belediye Başkanlığı 30 Adet Zabıta Memuru alacak