Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete yayımlanan ilana göre, Meteoroloji 41 temizlik görevlisi, 6 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 şoför olmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak toplam 48 sözleşmeli personel alacak.