Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 sözleşmeli personel alacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete yayımlanan ilana göre, Meteoroloji 41 temizlik görevlisi, 6 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 şoför olmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak toplam 48 sözleşmeli personel alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete yayımlanan ilana göre, Meteoroloji 41 temizlik görevlisi, 6 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 şoför olmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak toplam 48 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 30 Ekim-13 Kasım 2023 arasında yapılabilecek.
Kamu Haberleri/resmi Gazete