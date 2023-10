Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Belli Oldu

İstanbul İli Kartal Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLÂNI

Kartal Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 6'ncı dereceli 2 (iki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavına dair hususlar aşağıda belirtilmiştir. Kartal Belediye Başkanlığı, ilânın bundan sonraki kısmında “İdare” olarak ifade edilmiştir.



1. YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması, 11/11/ 2023 Cumartesi günü Saat: 10.00 ve 14.00 olmak üzere 2(iki) aşamalı şekilde Gedik Üniversitesi’nde (Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1,3,5 34876 Yakacık Kartal/İstanbul) gerçekleştirilecektir. Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, İdare’nin resmi internet sitesinde (www.kartal.bel.tr) ilan edilecektir.



2. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Kartal Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:

2.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSS P48 veya P31 puan türlerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 40(kırk) kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).

2.2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2.3. 01 Ocak 2023 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihi ve daha sonra doğanlar).

2.4. Eğitim süresi en az 4(dört) yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

2.5. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.

2.6. Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu istenecektir)

2.7. Müfettişlik mesleğinin gerektirdiği karakter ve vasıflara haiz olmak.



3. SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Giriş sınavına başvurular, 04/10/2023 - 03/11/2023 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Kartal Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne ( Kartal Belediye Başkanlığı, Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:-1 Kartal/ İSTANBUL adresinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.



4. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

4.1. Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak fotoğraflı Başvuru Formu (Başvuru esnasında idareden veya kartal.bel.tr internet adresinden temin edilebilir).

4.2. Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi; kimliği açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı, özel bir kimlik belgesi. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir.



4.3. E-devlet üzerinden alınmış doğrulama kodlu/barkodlu öğrenim belgesi; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesinin aslı.

4.4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 3 adet fotoğraf.

4.5. Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.

4.6. Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin, ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu/barkodlu bilgisayar çıktısı.

4.7. Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığına dair beyanı. ( Başvuru Formunda belirtilecektir)

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.



5. YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI:

Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 40(kırk) aday sınava girmeye hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 40’ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, İdare’nin resmi internet sitesinde (www.kartal.bel.tr) en geç 07/11/2023 tarihine kadar duyurulacaktır. Adaylar, Sınava giriş belgesini, 07-10/11/2023 tarihleri arasında Kartal Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bizzat başvurarak elden teslim alacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



6. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KONULARI:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:



A. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, GENEL KÜLTÜR- GENEL YETENEK

B. HUKUK

a) Anayasa Hukuku

b) İdare Hukuk

c) İş Hukuku

d) Merkezi ve Yerel Yönetimler

C. İKTİSAT

a) Mikro- Makro İktisat

b) Türkiye Ekonomisi

c) Uluslararası Ekonomi

d) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim



D. MALİYE

a) Maliye Politikası

b) Kamu Maliyesi

E. MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

F. YABANCI DİL

1-İngilizce

2-Fransızca

3-Almanca dillerinden birisi.

7. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER:

7.1. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve Sözlü Sınava Çağrı

Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında her konu grubu için tam not 100 (yüz) puandır. Yazılı sınavda başarılı olmak için her sınav grubu için alınan notun 50 (elli) puandan ve tüm sınav konu gruplarının notlar ortalamasının 70(yetmiş) puandan aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, başarı derecesine göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi İdare’nin resmi internet sitesinde (www.kartal.bel.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7.2. Sözlü Sınava İlişkin Hususlar

Sözlü sınavda adaylar Kartal Belediye Başkanlığı Sınav Kurulu tarafından;

7.2.1. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

7.2.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

7.2.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

7.2.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

7.2.5. Genel yetenek ve genel kültürü,

7.2.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, sınav değerlendirme komisyonu tarafından yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden 50 (elli) puan, diğer konu başlıklarının her biri için 10’ar puan üzerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav değerlendirme komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7.3. Giriş Sınavının Sonucuna İlişkin Hususlar

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamalar 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ve ilk defa memurluğa atama usul ve esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Giriş sınavını kazananların listesi İdarenin internet sayfasında yayınlanır (www.kartal.bel.tr) ve ayrıca adaylara posta marifeti ile tebligat yapılır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl adaylardan 1(bir) ay içerisinde atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunan adayların, taahhüt altında bulundukları kurumlardan muvafakat almaları kendi sorumluluğunda olup; adayların taahhüt altında bulundukları kurumlardan muvafakat alamamaları halinde müfettiş yardımcısı olarak atanma haklarını kaybederler.



8. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan edileceği (kartal.bel.tr) 17/11/2023 tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde, yazılı olarak şahsen Gedik Üniversitesinin yukarıda belirtilen adresine yapılır. İtiraz mercii, Gedik Üniversitesi Sınav Kuruludur. Sınav Kurulu sınava ilişkin itirazları 7(yedi) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırır ve kesin olarak karara bağlayarak ilgilisine yazılı olarak tebliğ eder.



9. DİĞER HUSUSLAR:

9.1. Yazılı sınavda uyulacak kurallar ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile birlikte İdare’nin resmi internet sitesinde (www.kartal.bel.tr) duyurulacaktır.

9.2. Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Kartal Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve İdare’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.3. Sınava başvuran tüm adaylar; İdare’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini, Kartal Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.

9.4. Gerek yazılı gerekse de sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde her ne mazeretle olursa olsun sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılırlar.

9.5. Sınavla ilgili her türlü bilgi;

0 216 280 55 87 – 0 216 280 57 14 – 0 216 280 57 16 – 0 216 280 57 17 numaralı telefondan alınabilir.