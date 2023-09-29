İzmir'de Garson Alım Fırsatı: Grand Plaza İş İlanları Yayında!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çatısı altında faaliyet gösteren Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İŞKUR platformu aracılığıyla garson alımı gerçekleştireceğini duyurmuş bulunmaktadır. İlanda belirtildiği üzere başvuruda bulunacak adayların en az ilkokul mezunu ve en az 1 yıl garsonluk deneyimine sahip olmaları gerekiyor. Başvuru süreci 1 Ekim’de başlayıp, 3 Ekim 2023 tarihinde tamamlanacak.
Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş. Hakkında Kısa Bilgi
2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla kurulan Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İzmir’in değişik bölgelerinde restoran, kafe, pastane, catering ve otel işletmeleriyle hizmet veriyor. Şirket, İzmir’in gastronomi ve turizm sektörlerinde öncü bir konuma sahip olma vizyonunu taşımaktadır.
İş Başvurusu İçin Gerekli Şartlar
İzmir Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda şu şartları arıyor:
- En az ilkokul mezuniyeti
- 1 yılın üzerinde garsonluk deneyimi
- Müşteri odaklı çalışma anlayışı
- Ekip içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
- Diksiyonu net ve etkili iletişim yetenekleri
- Vardiyalı iş düzenine uyum sağlama kapasitesi
İş Başvurusu Süreci ve Ayrıntıları Başvuru işlemleri şu şekildedir:
- Başvuru dönemi 1 Ekim’de start alıp, 3 Ekim 2023 tarihinde son bulacaktır.
- Başvurular yalnızca [email protected] e-posta adresine yapılmalıdır.
- Adayların CV ve iletişim bilgilerini içeren dosyayı e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
- Başvuruda bulunanlar arasından seçilen adaylar mülakata davet edilecektir.
- Mülakatlar, şirketin belirlemiş olduğu tarihlerde ve lokasyonda gerçekleştirilecektir.
- Mülakatta başarılı olan adaylarla işe başlama süreci başlatılacaktır.
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