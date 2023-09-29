İzmir'de Garson Alım Fırsatı: Grand Plaza İş İlanları Yayında!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çatısı altında faaliyet gösteren Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İŞKUR platformu aracılığıyla garson alımı gerçekleştireceğini duyurmuş bulunmaktadır. İlanda belirtildiği üzere başvuruda bulunacak adayların en az ilkokul mezunu ve en az 1 yıl garsonluk deneyimine sahip olmaları gerekiyor. Başvuru süreci 1 Ekim’de başlayıp, 3 Ekim 2023 tarihinde tamamlanacak.

Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş. Hakkında Kısa Bilgi

2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla kurulan Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İzmir’in değişik bölgelerinde restoran, kafe, pastane, catering ve otel işletmeleriyle hizmet veriyor. Şirket, İzmir’in gastronomi ve turizm sektörlerinde öncü bir konuma sahip olma vizyonunu taşımaktadır.

İş Başvurusu İçin Gerekli Şartlar

İzmir Grand Plaza Gıda Turizm İşletmeleri A.Ş., İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda şu şartları arıyor:

En az ilkokul mezuniyeti

1 yılın üzerinde garsonluk deneyimi

Müşteri odaklı çalışma anlayışı

Ekip içinde uyumlu çalışabilme yeteneği

Diksiyonu net ve etkili iletişim yetenekleri

Vardiyalı iş düzenine uyum sağlama kapasitesi

İş Başvurusu Süreci ve Ayrıntıları Başvuru işlemleri şu şekildedir: