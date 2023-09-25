İzmir Dikili Belediyesi Memur alımı yapacak

İzmir ili Dikili Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, boş kadrolara memur alacak.

SIRA NO KADRO ÜNVANI HİZMET SINIFI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS PUAN TÜRÜ KPSS TABAN PUANI 1 Tahsildar GİH 10 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin; İktisat, İstatistik, Maliye, Matematik, Ekonomi, Ekonometri, Ekonomi ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Finans ve Bankacılık programları bölümlerinin birinden mezun olmak.

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek / Kadın KPSSP 3 En az 70 Puan 2 Zabıta Memuru GİH 10 2 -İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek/ Kadın KPSSP 3 En az 70 Puan



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.



1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.



2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2022-KPSS-P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için ; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,



3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Sırasında;

Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (www.izmir-dikili.bel.tr) temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

• Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)



Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)



4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ



Adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için;

a) Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 06/11/2023 gününden 10/11/2023 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No: 22 Dikili/İZMİR adresindeki Dikili Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine yapılacaktır.

c) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümleri yapılmak üzere Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No: 22 Dikili/İZMİR adresinde bulunan, Dikili Belediyesi hizmet binasına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Boy ve kilo ölçümleri Belediyemiz binasında yapılacaktır.

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; tahsildar kadrosu için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 17/11/2023 tarihinde Belediyemizin (www.izmirdikili.bel.tr) resmi internet sayfasından ilân edilecektir.

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağırılan adaylara, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecek olup, başvuru formundaki adresler tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

g) Hatalı adres bildirimi ve postada oluşacak gecikme veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.



6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 28/11/2023 tarihinde saat 09:30’da başlamak üzere Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No: 22 Dikili/İZMİR adresinde bulunan Belediyemiz ana hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilân edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.



Sınav Konuları:

a) Sözlü Sınav;

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.



b) Zabıta Memuru Kadrosu İçin Uygulamalı Sınav;, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.



7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:



Memur Kadrosu Sınavında Değerlendirme;

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.



Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet sitesinde (www.izmir-dikili.bel.tr) ilan edilecektir.



Zabıta Memuru Sınavında Değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.



Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.



Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.



Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.



Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (www.izmir-dikili.bel.tr) ilan edilecektir.



Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (www.izmir-dikili.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.



Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.



Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.



Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.izmirdikili.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.