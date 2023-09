İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Tarihini Ve Şartlarını Açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına yarışma sınavı ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınıfı Unvan/Kadro Derecesi Sayısı G.İ.H. Müfettiş Yardımcısı 6 4



1- SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.30'da, İzmir Atatürk Lisesi Kültür Mah. Lozan Mey. No: 4/2 Konak İzmir adresinde tek oturum şeklinde 120 (yüz yirmi) dakika verilmek suretiyle yapılacaktır. Sınava katılacak olanların saat 10.00'da sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.



2- SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b)Sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 (otuz) yaşını doldurmamış (01.01.1993 tarihinden sonra doğmuş olmak) olmak (Yüksek lisans yapmış olan adaylarda iki yıl, askerlik hizmetini yapmış olan adaylarda askerlikte geçen süre otuz yaş sınırına eklenir),

c)Hukuk, siyasal, işletme, iktisat ve idari bilimler fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış dört yıllık yerli ya da yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

ç)Sağlık durumu Müfettişlik yapmaya uygun olmak,

d)Bu sınava daha önce en fazla 1(bir) kez katılmış olmak,

e) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte geçerlilik süresi dolmamış, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSS 48) puan türünden 80 (seksen) ve daha yukarı puan almış olmak,

f) KPSS puanı en yüksek olandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar olacak adaylar arasına girmek (İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de çağırılacaktır).



3- BAŞVURU ŞEKLİ, GEREKLİ OLAN BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 02 Ekim 2023 - 03 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet İzmir Büyükşehir Belediyesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sadece elektronik ortamda yapılacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar, söz konusu durumun sonradan tespit edilmesi halinde ilgililerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 13 Kasım 2023 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresindeki web sayfasında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak İzmir adresinde bulunan hizmet binasının girişinde bulunan ilan panosunda ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ sayılacak olup bu konuda başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru sırasında tamamlaması gereken belgeler, e-Devlet başvuru hizmeti üzerinde ilgili kurumların hizmetinden otomatik olarak çekilecektir.

Adayların mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik varsa veya mezuniyet bilgileri sistemden gelmediyse başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendilerinin girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Kurul veya görevlendirilen birim tarafından adaylık belgesi posta ile gönderilir. Postada olabilecek aksaklıklar nedeniyle adaylık belgesi tebligat adresine ulaşmayan adaylar yazılı sınav tarihinden bir önceki mesai günü bir fotoğrafla bizzat başvurarak belgeyi Kuruldan veya görevlendirilen birimden temin edebilirler. Giriş sınavına ancak bu belgenin aslının gösterilmesi suretiyle girilir.

Gerek yazılı gerekse de sözlü sınava TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve benzeri resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik kartının da gösterilmesi suretiyle girilebilecektir. Geçerli kimlik kartı olmayanlar sınava giremeyeceklerdir.

Gerek yazılı gerekse de sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde her ne mazeretle olursa olsun sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılırlar.



4- SINAV KURALLARI

Adaylar gerek yazılı gerekse de sözlü sınava; defter, kitap, çanta, not kağıdı gibi nesnelerle veya bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat, hesap makinesi, kulaklık ve benzeri elektronik bir cihazla giremezler.

Yazılı sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler; sınav başladıktan sonra 30 (otuz) dakika içinde sınav salonundan çıkış yasaktır; sınav salonunda tek adayın kalması halinde diğer adayların sınav salonundan çıkışına müsaade edilmeyecektir. Sınav esnasında her ne sebeple olursa olsun sınav salonundan dışarı çıkan adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Yazılı sınav anında her ne suretle olursa olsun adayların birbirleri ile iletişim kurmaları ve herhangi bir nesne alışverişinde bulunmaları; sözlü sınavda ise henüz sınava girmeyen adayların, sınava giren adaylarla herhangi bir şekilde iletişim kurması yasaklanmıştır.

Adaylar sınav sorularının cevaplarını daha önceden hazırlanmış ve mühürlenmiş olarak soru kâğıtlarıyla birlikte dağıtılan cevap kâğıtlarına kurşun kalemle yazarlar. Cevap kâğıtlarına kapatılacak yer dışında adayların kimliğini belirtecek her hangi bir yazı yazılamaz, işaret konulamaz.

Sınav sırasında diğer adayların dikkatini dağıtacak veya sınav düzenini bozacak davranışlar sergileyen adaylar sınav görevlileri tarafından sınav salonu dışına çıkarılır.

Cevap kâğıtlarına kapatılacak yer dışında adayların kimliğini belirtecek şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, yazılı sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen, herhangi bir nedenle sınav başladıktan sonra 30 (otuz) dakika içinde sınav salonundan çıkan, yazılı sınav anında diğer adaylarla iletişim kuran veya nesne alışverişi yapan, sözlü sınavda sınava girmeden sınava giren adaylarla iletişim kuran, yazılı ve sözlü sınavda sınav düzenini bozan, sınava defter, kitap, çanta, not kağıdı gibi nesnelerle veya elektronik cihazlar ile girdiği ve sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.



5- YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav çoktan seçmeli olarak, her sınav grubunda 20 (yirmi) soru olmak üzere, toplam 100 (yüz) soru sorulmak suretiyle aşağıdaki konular dahilinde yapılacaktır:

a) Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (genel hükümler, idari yargı, idari teşkilat), Ceza Hukuku (genel hükümler ve Devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler).

b) Özel Hukuk: Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (genel hükümler), Ticaret Hukuku (genel hükümler).

c) Ekonomi: Makro ve mikro ekonomi.

ç) Maliye: Kamu Maliyesi (bütçe, kamu gelir ve giderleri, borçlanma), maliye politikası.

d) Muhasebe: Genel esaslar.



6- SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 (yüz) olarak belirlenmiş olup; Sınavın kazanılabilmesi için sınav yukarıda sayılan 5 (beş) sınav grubunun her birinden en az 60 (altmış) notunun alınması ve grupların not ortalamasının 65 (altmış beş) puandan düşük olmaması şarttır.

Sınavda, ilgili grupta yer alan soruların, her doğru cevabına karşılık o grubun puanına 5 (beş) puan ekleneceği, her yanlış cevabına ise o grubun puanından 1,25 (bir tam yüzde yirmi beş) puanı eksilteceği şekilde değerlendirme yapılacaktır. Sonuçlar değerlendirilirken tam sayıya yuvarlama yapılmayacaktır.



7- YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınav sonuçlan 01 Aralık 2023 - 08 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresindeki web sayfasında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak İzmir adresinde bulunan hizmet binasının girişinde bulunan ilan panosunda duyurulacaktır. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilecektir. Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak bildirim yapılmayacak olup ilan panosu ve web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır. Adaylar, ayrıca yazılı sınav sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de takip edebilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için yazılı sınav gruplarının not ortalaması yazılı sınav notu olarak değerlendirilecektir.



8- SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70 (yetmiş) puandan az olmaması zorunludur. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları (sınavın değerlendirilmesinde 25-yirmi beş puanlık kısmı oluşturacaktır) yanında; genel kültür bilgisi, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri (sınavın değerlendirilmesinde 75-yetmiş beş puanlık kısmı oluşturacaktır) değerlendirilir.



9- GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır.

Giriş sınavını kazananların listesi, en geç 30 (otuz) gün içinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresindeki web sayfasında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:50 Konak İzmir adresinde bulunan hizmet binasının girişinde bulunan ilan panosunda duyurulacak, giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca Sınav Kurulu tarafından yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınav sonucu bilgilerine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de ulaşabilecektir. Giriş sınavını kazanamayan adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.



10- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.



11- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Ataması yapılacak olanlardan, güncel adli sicil kaydı belgesi, erkek adayların askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği ile tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu istenir. Adli sicil durumu ve sağlık durumu Müfettişlik yapmaya uygun olmayanların veya askerlik süresi eklendiğinde sınava giriş için gereken yaş şartını taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmaz.

Sınavda başarı gösterenler 8 inci maddede belirtilen başarı sıralaması esas alınarak boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olduğu takdirde ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Yedek olarak belirlenmek, atanma açısından kazanılmış hak yaratmaz. Sınav Kurulu Başkanı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine 8 inci maddede belirtilen başarı sıralaması esas alınarak yedek adayların ataması yapılabilir.

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunan adayların, taahhüt altında bulundukları kurumlardan muvafakat almaları kendi sorumluluğunda olup; adayların taahhüt altında bulundukları kurumlardan muvafakat alamamaları halinde müfettiş yardımcısı olarak atanma haklarını kaybederler.