İstanbul Pendik'te net 155m2 çatı piyesli daire icradan satılıktır.

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/447 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/447 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8105 Ada, 1 Parsel sayılı, 796,18 m2 arsa miktarlı arsa vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binanın; 3. Normal kat, 16 nolu, Çatı piyesli Mesken nitelikli ve 24/796 arsa paylı bağımsız bölümün 1/1 (tam) hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8105 Ada, 1 Parsel): Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu bina bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı piyesinden oluşmaktadır. Taşınmaz parsel üzerinde yer alan binada 6 adet dükkan, 12 adet mesken bulunmaktadır. Betonarme tarzında, 3A yapı sınıfındadır. 18 Bağımsız bölüm içermektedir. Bina 2 blok şeklinde olup, 2 ayrı girişi mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün girişi Yıldız Apartmanı B bloktan yapılmaktadır. Dış cephesi boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı demir kapıdır. Elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri mevcuttur. Teknik altyapıları tamamlanmış olup belediye hizmetlerinden tam olarak faydalanılmaktadır. Çevresinde ibadethaneler, sağlık ve eğitim kurumları, spor alanları yer almaktadır. Toplu taşıma imkanlarından yararlanılan bir bölgededir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (3. Normal Kat, 16 Nolu Çatı Piyesli Mesken): Satışa konu bağımsız bölüm 3. Normal katta yer alan 16 numaralı çatı piyesli mesken nitelikli taşınmazdır. 16 numaralı dairenin alt kat giriş kapısı ile çatı piyesi olan kısmın giriş kapısı ayrı olup bina ortak merdiveniyle üst kata çıkılmaktadır ve her 2 bölümünde tapu kaydına göre tapu sahibi tarafından kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Alt kat ve çatı piyesi birlikte net 155 m2, brüt de 175 m2 kullanım alanlı ölçülmüştür. Alt kat; 3 oda, salon, geniş bir antre, mutfak ve banyodan oluşmaktadır. Antre zemini seramik kaplıdır. Mutfak; zemini mermer, mermer tezgah alt ve üstü dolaplarla kaplıdır. Banyo; zemini ve duvarları seramik kaplı, duşakabinli alaturka wc ve lavabosu ise yan hacimde yer almaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, ara kapılar panel kapıdır. Salon ve odalar zemini ise laminat parkedir. Çerçeveler pvc doğrama ve ısı camlıdır. Isınma sistemi doğalgaz kombi iledir. 1 oda balkonludur. Üst kata (çatı piyesine bina ortak merdiveni kullanılarak çıkılmaktadır.) Çatı piyesi bina ortak merdivenlerinden demir kapı ile izole edilmiştir. Üst katın halihazır durumu itibariyle yapılan tespitte 2 oda salon şeklinde dizayn edilmiş olup açık mutfak, banyo ve wc yer almaktadır. Odalar ve salon zemini döşeme tahtası tavan isi lambiri ile kaplanmıştır. Açık teras yer almaktadır. Çatı piyesi giriş kapısı ve ara kapılar ahşaptır. Isınma sistemi alt katta bulunan doğalgaz kombi tesisatı ile sağlanmaktadır. 796,18 m2 yüzölçümü, 24/796 arsa payı.

Adresi : Esenler Mahallesi, Gümüşlü Sok., Yıldız Apartmanı, No:2, D:16 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu: Taşınmazın "1/1000 ölçekli 17/10/2018 tasdik tarihi Kavakpınar Mah. ve çevresi Uygulama İmar Planı" dahilinde; TAKS: 0.40. KAKS (E): 1,50, Hmax: 30,50 m (10 kat) (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) "Konut Alanı" şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir. Parselin herhangi bir terkinin olmadığı öğrenilmiştir.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İstanbul Anadolu 10. Aile Mahkemesinin 2022/1018 Esas dosyasından taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulmuştur. İlgili mahkeme ile yapılan yazışmada ihtiyati tedbir şerhinin taşınmazın cebri icra yolu ile satılmasına engel nitelikle olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca icrai haciz ve ipotek şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.