İstanbul Arnavutköy'de net 49 m2 daire icradan satılıktır.

Örnek No:55*

T.C.

GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

2019/11362 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/11362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz tapuda; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Boğazköy Mahallesi, Arnavutköy Yolu Mevkii, 4219 ada, 14 parselde; 7.812,05m2 alanlı ARSA Nitelikli, 40/7812 arsa paylı, Mesken nitelikli A blok, 3. kat 27 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı olup, tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Satışa konu bağımsız bölüm; Net 49 m2 süpürülebilir alanda salon, 1 oda, açık mutfak, banyo, hol, gömme balkon mahallidir. Brüt 58,86 m2 dir.

Adresi : Boğazköy Mahallesi, Mahir Sokak, No:14-24A D:27 Arnavutköy/İstanbul

Yüzölçümü : 7.812,05 m2

Arsa Payı : 40/7812

İmar Durumu : 14.06.2010 tarih 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.