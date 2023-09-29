Hastanelerde Yeni İş Fırsatı: İşte İŞKUR'un Duyurduğu Yeni Pozisyonlar!

Türkiye'nin en büyük istihdam kurumu olan İŞKUR, iş arayışında olan bireylerle firmaları buluşturan önemli bir platformdur. Özellikle son dönemlerde, sağlık sektörüne dair iş ilanları oldukça dikkat çekmektedir. Özel sektörde görev almak isteyenler için İŞKUR, hasta kabul kayıt görevlisi alımıyla ilgili detayları duyurdu.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi Nedir?

Hasta kabul kayıt görevlisi, hastaneler veya sağlık kuruluşlarında, hastaların başvurudan çıkışa kadar olan süreçteki tüm evrak ve işlemlerini takip eden ve kaydeden profesyonellerdir. Bu görevliler, hastaların medikal dosyalarını oluşturma, işlemlerini tamamlandıktan sonra dosyaları güncelleme ve arşivleme işlerini yürütmektedirler. Ayrıca, tıbbi terimlere hakim olmaları bu meslek dalında oldukça önemlidir.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi Alımı İçin Gerekli Şartlar

İŞKUR'un paylaştığı hasta kabul kayıt görevlisi alım ilanına göre, başvuru yapacak adaylarda aranan özellikler şunlardır:

En az ilköğretim mezunu olmalı (bazı ilanlarda eğitim seviyesi değişiklik gösterebilir),

18 yaşını doldurmuş olmalı,

Sağlık sektörü deneyimine sahip veya bu alanda deneyim kazanmak isteyen,

İletişim yeteneği yüksek ve planlama becerisi gelişmiş,

Ekip çalışmasına yatkınlık,

Provizyon ve fatura işlemleri konusunda bilgili,

MS Office programlarına hakim,

Görevini engelsiz bir şekilde yerine getirebilme yeteneği (Engelli adaylar için ilan detayında özel şartlar belirtilmiştir),

Profesyonel giyimine özen gösteren ve pozitif bir yaklaşıma sahip,

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek.

Başvuru Süreci ve Detayları

Hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonu için başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla yapılmaktadır. Başvurular sonrasında uygun bulunan adaylar mülakata davet edilecektir.

İlgilendiğiniz İŞKUR ilanlarına ve daha fazla detaya "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3112" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.