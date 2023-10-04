Aydın Efeler Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ve Başvuru Şartları

Aydın Efeler Belediyesi, 5393 numaralı Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi doğrultusunda belirlenen niteliklere uygun, tam zamanlı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir.

Mevcut Pozisyonlar ve Şartlar:

Şehir Plancısı : Şehir ve Bölge Planlama Lisans programından mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak.

: Şehir ve Bölge Planlama Lisans programından mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak. Gıda Mühendisi : Gıda Mühendisliği bölümünden mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak.

: Gıda Mühendisliği bölümünden mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak. Endüstri Mühendisi : Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak.

: Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak. Ekonomist: İktisat veya Ekonomi maliye bölümünden mezun, en az (B) sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan şartıyla 1 kişi alım yapılacak.

Başvuru Şartları

Efeler Belediyesi'nin bu pozisyonlar için alım yapılabilmesi için adayların şu genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir:

Genel Şartlar:

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlik durumunu tamamlamış olmak

Akıl ve beden sağlığının yerinde olması

Özel Şartlar:

İlgili bölümden mezun olmak

2022 KPSS'den belirtilen puanı almış olmak

Daha önce kamu görevinden ahlaki veya disiplin nedenleriyle çıkarılmamış olmak

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Başvuru Bilgileri ve Süreci

Başvuruda bulunacak adayların istenilen belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında Efeler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik Başvuru Adresi: [email protected]

Ayrıca başvurularınızı şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabilirsiniz. Postadaki gecikmelerden Efeler Belediyesi sorumlu değildir.

Sınav Hakkında Bilgilendirme

Başarılı adaylar, sözlü sınavda değerlendirilecek olup, sınav tarihi ve yeri daha sonra https://www.efeler.bel.tr web sitesinden ilan edilecektir. Sınavın değerlendirme kriterleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdarelerle ilgili temel konular yer alacaktır.

Sonuç ve İtiraz

Sınav sonuçlarına itirazlar, internet üzerinden yayınlandıktan sonraki yedi gün içerisinde yazılı olarak yapılabilir. İtirazların değerlendirilmesi sınav kurulu tarafından gerçekleştirilecek olup, ilgili adaylara yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.