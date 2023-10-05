AFAD, Personel Arayışında: 215 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek

AFAD, personel ihtiyacını karşılamak için 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapmayı planlamaktadır. Bu kritik alımlar için belirlenen kriterlere ve başvuru sürecine dair bilgilere, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda yer verilmiştir. Personel seçiminde, uygulamalı ve sözlü sınav yöntemleri kullanılacaktır.

Ortaöğretim Mezunu Adaylarda Aranan Şartlar

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları durumunda, belli başlı alanlardan mezun olmaları gerekmektedir. Bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, harita-tapu-kadastro, inşaat, itfaiyecilik, kimya, makine-tasarım, metal ve metalürji teknolojileri gibi alanlarda eğitim almış olanlar, başvuru yapabilecektir. Ayrıca, 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan "KPSSP94" puan türüne göre en az 60 puan alınması da gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin Başvuru Şartları

Ön lisans mezunu adayların, belirli programlardan mezun olması beklenmektedir. Bu programlar "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" şeklinde sıralanabilir. Ön lisans seviyesinde eğitim veren bu kurumlardan mezun olan adayların, 2022 KPSS sınavında "KPSSP93" puan türünden en az 60 puan almaları şarttır.

Başvuru Süreci ve İşlemleri

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar için e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ait olan Kariyer Kapısı platformu kullanılacaktır. Başvuru süreci, 9 Ekim saat 10.00'den 17 Ekim saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kariyer Kapısı dışında gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek olup, sonuçlar ise AFAD'ın resmi internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların ardından alım sonuçları, AFAD'ın resmi web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, sonuçları Kariyer Kapısı platformu üzerinden kontrol edebilirler. Başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.