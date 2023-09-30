2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alım Süreci Başladı! Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alımında Aranan Şartlar Neler?

2023 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımları yapacak. Haberimizde, bu süreçle ilgili detaylı bilgileri ve başvuru koşullarını bulabilirsiniz.

Online Başvuru İçin Tarihler ve Adresler

2-12 Ekim 2023 tarihleri arasında adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu linki aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi için www.sg.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuruda Aranan Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve erkek cinsiyette bulunmak. Lise veya eş değerde bir okuldan mezun olmuş olmak. 2023 yılının Ocak ayında 27 yaşından büyük olmamak. Askerlik hizmetini tamamlamış veya halen devam ettiriyor olmak.

Sözleşmeli Erbaş ve Erler İçin Ek Koşullar

En az 3 yıl görev yapmış olanlar ve 2023 yılının Ocak ayında 29 yaşından büyük olmamak. Terhis tarihi 02 Ekim 2018 ve sonrası olmalı.

Diğer Önemli Başvuru Şartları

Askerlik görevi devam edenler için uygunluk belgesi alınmalıdır. Yazılı sınav, sağlık muayenesi, fiziki testler ve mülakatta başarılı olunması gerekmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından onaylanan hastanelerden alınan sağlık raporu. Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alınması. Daha önce askeri öğrencilik görevinde bulunmamış olmak ve TSK, Jandarma veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev almamış olmak. Ekim 2023'te yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Bilgilendirme Kılavuzu'nda yer alan diğer şartlara sahip olunmalıdır.

İletişim ve Bilgi Almak İçin: Hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında 0 312 416 45 60 numaralı telefonu arayabilirsiniz.