Bu sene 18.’si düzenlenen fuarda 10.000’den fazla profesyonel ziyaretçi ağırlanırken fuara globalde 158 firma, Türkiye’den ise 10 firma katıldı.

Fuar’a İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Aydın iştirak etti. İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın, fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Climate World Business Congress programında, İSİB’in Rusya’da 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün Rusya ile ticari ilişkilerini anlatan bir sunum yaptı.

Fuar’da İSİB ve Türk katılımcı firmaların standlarını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Moskova Ticaret Müşaviri Ömer Kerman yetkililerden bilgi alarak iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İklimlendirme ekipmanları, Endüstriyel ve ticari soğuk hava ekipmanları, bina otomasyonu ve havalandırma sistemleri ile İklimlendirme sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ön plana çıktığı Climate World Expo Fuarı’nın Türk İklimlendirme Sektörü için çok önemli olduğunu ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın, fuarla ilgili şunları söyledi: “Rusya yaklaşık 14 milyar dolarlık iklimlendirme sektörü ithalatı ile Dünya’nın 12. büyük sektör ithalatçısı konumunda. Türk İklimlendirme Sektörü olarak bu ülkede sektörümüzün alt ürün gruplarında ilk 10 ihracatçıdan biriyiz. Sektörümüzü bu ülkede daha etkin ve verimli kılabilmek adına katıldığımız Climate World Expo Fuarı’na 10 Türk firması ile birlikte iştirak ettik. Birkaç firmamız ticari görüşmelerini İSİB stantında gerçekleştirdi. İSİB olarak fuar süresince sektörümüz firmalarımızı ve Rusya’daki misafirlerimizi standımızda ağırlamaktan ve görüşmelere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ