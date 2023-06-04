"2023 Haziran ayı aile yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? Haziran ayı sosyal yardım ödemeleri yatırıldı mı?" sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay ihtiyaç sahibi ailelere yatırılan destek ödemelerinin bu ay bakanlık tarafından hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Haziran ayı sosyal yardım ödemeleri yatırıldı mı?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamanın ardından Aile Destek Programı kapsamında Mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlandı.

Buna göre; Haziran ayı aile yardımı ödemelerinin bu ay 15 Haziran itibariyle hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde yardım miktarı gelir miktarına göre değişmektedir.

Bu kapsamda hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre ödeme tutarları aşağıdaki gibidir:

450 TL ve altı: 1.250 TL.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL.

911,15 TL ve üzeri - 1372,30 TL ve altı: 950 TL.

1372,30 TL'nin üzerinde - 1833,45 TL'nin altında olanlar: 850 TL.

AİLE DESTEK PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile Destek Programına başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikamet adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.