Meteoroloji'den Türkiye Genelinde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı: 21 İlde Sarı Alarm

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meteorolojik koşullar hızla değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son derece değişken hava koşulları konusunda vatandaşları uyarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 ilimiz için sarı kodlu alarm durumu ilan etmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar gibi olumsuz doğa olaylarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Nerelerde Sağnak Yağış Var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması öngörülmektedir.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden eserken, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışların meydana geleceği bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Sarı Kodlu Uyarı Verilen İller

Sarı kodlu uyarısı, şu illeri kapsıyor: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Sinop, Uşak, Karabük, Osmaniye. Bu illerde yaşayan vatandaşların özellikle sabah ve öğle saatlerinde daha dikkatli olmaları gerekli.