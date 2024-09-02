8 Yaşındaki Narin Bulundu mu? Tüm Türkiye İyi Haber Bekliyor! Narin'in Amcası Tutuklandı mı? 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla büyük bir arama operasyonunu başladı. Küçük Narin'den haber alınamaması üzerine başlatılan ve gün geçtikçe genişleyen arama kurtarma çalışmaları, herkesin gözünü kulağını bu bölgeye çevirdi.

Olayın duyulmasının ardından, Diyarbakır ve çevresindeki güvenlik güçleri alarma geçti. İlk olarak, Narin'in ağabeyi şüpheli olarak gözaltına alındı ve üzerinde ısırık izleri tespit edildi. Ancak, ilerleyen günlerde ağabey serbest bırakıldı ve dikkatler diğer aile üyelerine çevrildi.

Aile İçi Şüphe ve Gözaltılar Oldu

Soruşturma kapsamında, Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. önemli bir şüpheli olarak göz önüne çıktı. Amca, 11. gününde gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi ve tutuklama talebiyle yargı önüne çıkarıldı.

Komandolar ve Köpeklerle Yoğun Arama Devam Ediyor

Arama kurtarma operasyonları kapsamında, Tavşantepe ve komşu Sarıdallı Mahallesi'nde çok sayıda komando birimi, arazi aramaları yaptı. Bu aramalar sırasında elbise ve bez parçaları bulundu ve bu deliller Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ayrıca, 7 iz takip köpeği ve helikopter destekli aramalar, 11 bin dönüm üzerinde yoğunlaştırıldı.

Narin'i Arama Çalışmalarında Son Durum ve Buluntular

Arama ekipleri, olay günü bölgeden geçen 150 aracı sorgulayarak ve mahalledeki evlerde aramalar yaparak, 130 kişinin ifadesine başvurdu. Arama çalışmaları, köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktalarda yoğun bir şekilde sürdürülüyor.