2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Neler Değişiyor? Bakan Tekin Tek Tek Açıkladı
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Neler Değişiyor? Bakan Tekin Tek Tek Açıkladı... 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in gündeme getirdiği başlıklar arasında müfredat değişiklikleri, kayıt ücretleri, kitap fiyatları ve daha fazlası yer aldı.
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Neler Değişiyor? Bakan Tekin Tek Tek Açıkladı... 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in gündeme getirdiği başlıklar arasında müfredat değişiklikleri, kayıt ücretleri, kitap fiyatları ve daha fazlası yer aldı.
Yeni Müfredat Başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim yılında uygulanacak olan müfredat değişikliklerini ve bu değişikliklerin kademeli olarak nasıl hayata geçirileceğini açıkladı. Mayıs ayı itibarıyla onay süreci tamamlanan yeni müfredat, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha uygun bir eğitim içeriği sunmayı amaçlıyor. Bakan Tekin, bu yeni müfredatın özellikle ilk kademe sınıflarında uygulanmaya başlanacağını ifade etti. Kademeli geçişin, öğrenciler üzerinde olası olumsuz etkileri minimize etmek için önemli olduğunu vurguladı.
"Müfredat her yılın ilk kademesinde uygulanacak"
Türk eğitim sisteminin bu dönüşümü gerçekleştirmediğini dile getiren Tekin, "2010'lu yıllardan itibaren bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal hafızası içerisinde bir çalışma projesi başlattı." dedi.
Tekin, bu süreçte sadece kendi argümanları değil, uluslararası rapor ve verilerin de gözetildiğini bildirerek, şunları söyledi:
"Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili yapılan en temel eleştirilerden biri hala kazanım ve bilgiyi çocuklarımıza sunma odaklı olduğu için eleştiri vardı. Bizim uluslararası arenada rekabet edebilecek bir biçimde, elde edilen bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir eğitim sistemi geliştirmemiz gerekiyordu. Bu bakanlığın kurumsal yapısı içerisinde uzun yıllar üzerinde çalışılan, uluslararası eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik bir müfredat çalışması yürüyordu. Bu çalışmaların neticesinde geçtiğimiz mayıs ayı başı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında, yani ana sınıflar, anaokulları, ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar ve ortaöğretim kurumları yani liselerin hazırlık sınıflarıyla birinci sınıflar, yani 9. sınıflarda bu yıl itibarıyla uygulanmaya başlamış olacak."
Kayıt Ücretine Son!
Bakan Tekin, okullarda kayıt dönemlerinde sıkça karşılaşılan kayıt ücreti taleplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hiçbir okul yöneticisinin kayıt ücreti talep etme yetkisine sahip olmadığını belirten Tekin, velilerin bu tür taleplerle karşılaşmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, öğrenci yerleştirmelerinin adrese dayalı sistem üzerinden yapıldığını ve bu sürecin okul müdürleri tarafından hassasiyetle yönetildiğini ekledi.
Fahiş Kitap Fiyatlarına Müdahale
Özel okullarda gözlemlenen fahiş kitap fiyatlarına da değinen Bakan Tekin, bu konuda yaptırımların uygulandığını belirtti. Eğitimin maliyetinin öğrenci ve veliler için makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çizen Bakan, gerektiğinde müdahale edilerek kitap fiyatlarının kontrol altında tutulacağını ifade etti.
Devamsızlık ve Sınıf Tekrarı Konusunda Af Yok!
Bakan Tekin, özellikle devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili olarak bir af beklentisinin olmadığını açıkladı. Öğrencilerin eğitimlerine düzenli olarak devam etmelerinin önemine dikkat çeken Bakan, devamsızlık konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Eğitimin devamlılığının, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için kritik olduğunu vurguladı.
Sınıf Annesi Uygulamasına da İzin Verilmeyecek
Sınıf annesi gibi resmi olmayan ve mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmeyeceğini belirten Tekin, bu tür uygulamaların sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle eğitim ortamında sağlıklı bir yapılanmanın önemli olduğunu söyledi.