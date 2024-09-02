2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Neler Değişiyor? Bakan Tekin Tek Tek Açıkladı... 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in gündeme getirdiği başlıklar arasında müfredat değişiklikleri, kayıt ücretleri, kitap fiyatları ve daha fazlası yer aldı.

Yeni Müfredat Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim yılında uygulanacak olan müfredat değişikliklerini ve bu değişikliklerin kademeli olarak nasıl hayata geçirileceğini açıkladı. Mayıs ayı itibarıyla onay süreci tamamlanan yeni müfredat, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha uygun bir eğitim içeriği sunmayı amaçlıyor. Bakan Tekin, bu yeni müfredatın özellikle ilk kademe sınıflarında uygulanmaya başlanacağını ifade etti. Kademeli geçişin, öğrenciler üzerinde olası olumsuz etkileri minimize etmek için önemli olduğunu vurguladı.

"Müfredat her yılın ilk kademesinde uygulanacak"

Türk eğitim sisteminin bu dönüşümü gerçekleştirmediğini dile getiren Tekin, "2010'lu yıllardan itibaren bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı kurumsal hafızası içerisinde bir çalışma projesi başlattı." dedi.

Tekin, bu süreçte sadece kendi argümanları değil, uluslararası rapor ve verilerin de gözetildiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili yapılan en temel eleştirilerden biri hala kazanım ve bilgiyi çocuklarımıza sunma odaklı olduğu için eleştiri vardı. Bizim uluslararası arenada rekabet edebilecek bir biçimde, elde edilen bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir eğitim sistemi geliştirmemiz gerekiyordu. Bu bakanlığın kurumsal yapısı içerisinde uzun yıllar üzerinde çalışılan, uluslararası eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik bir müfredat çalışması yürüyordu. Bu çalışmaların neticesinde geçtiğimiz mayıs ayı başı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında, yani ana sınıflar, anaokulları, ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar ve ortaöğretim kurumları yani liselerin hazırlık sınıflarıyla birinci sınıflar, yani 9. sınıflarda bu yıl itibarıyla uygulanmaya başlamış olacak."