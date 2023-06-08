Türkiye’nin dört bir yanından gelen firmaların, ürünlerini yurtdışında başarıyla pazarlayabilmeleri için özel olarak tasarlanmış geniş kapsamlı GMA Turkey e-ticaret stratejileri eğitimlerinin ilki Ankara’da başlıyor. Türkiye’nin 7 ilinde gerçekleşecek eğitim programının ilki 13-14 Haziran’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri’nde düzenlenecek. Türkiye’nin devleri arasına giren şirketlerin yöneticileri sunum yaparken, panellerle, e-ihracat masaya yatırılacak.

DİJİTAL MEDYA MASAYA YATIRILIYOR

Ankara'da 13 Haziran saat 10.00'da başlayacak etkinlikte; Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer, Show TV Ankara Temsilcisi Faruk Demirel ve TGRT Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, NTV Parlamento Muhabiri Özgür Akbaş’ın moderatörlüğünde Dijital Medya'yı anlatacak. Dijital medya dünü, bugünü ve yurttaş haberciliği ile masaya yatırılacak.

DHL, Trendyol, PTTavm gibi Türkiye’nin dev şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte, e-ticaret ile Türkiye’nin devleri arasına giren şirketlerin yöneticileri sunum yapacak. Panellerde, e-ihracat masaya yatırılacak, Türk firmalarının dijital dünyada büyüme potansiyellerini keşfetmelerine ve uluslararası arenada rekabet edebilmelerine katkı sağlanacak. Ücretsiz katılım sağlanabilecek etkinlikte katılımcılara e-ticaret konusunda güncel bilgiler ve stratejiler sunulacak.

PRATİK ATÖLYE EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Deneyimli konuşmacılar tarafından sunulan interaktif oturumların yanı sıra pratik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Tartışılacak konular arasında e-ticaret stratejileri, pazar araştırması, lojistik yönetimi, dijital pazarlama ve uluslararası müşteri ilişkileri gibi önemli konular yer alacak. Bu sayede, katılımcılar kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşarken, uluslararası pazarda başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri edinme fırsatı bulacak. Katılımcılar, eğitimlerin yanı sıra sektördeki diğer profesyonellerle bilgi ve deneyim paylaşımında da bulunabilecek.

“BÜYÜK ADIMLAR ATILIYOR”

Eticaret Merkezi Kurucusu Merter Özdemir’den, düzenlenecek GMA Turkey eğitimleri ilgili yazılı açıklama yaptı. Özdemir’inr, e-ihracatta büyük adımlar atılmaya başlandığını ve bu adımların Türkiye’nin önünü açacağını belirttiği açıklaması şöyle:

“Eticaret Merkezi A.Ş. olarak global işlere imza atan GMA Group ile işbirliğine varıldı. GMA Turkey ile Türk üreticilerinin dünyaya açılmasına, ihracatın artırılmasına, üretimimize katma değer sağlanmasına olanak sağlayacağız. Bu kapsamda ilk adım firmalarımıza verilecek doğru bilgi ve deneyimden geçiyor. GMA Group ve Eticaret Merkezi A.Ş olarak ilk iş dünya devi pazaryerleri ile Türk girişimcileri buluşturmak olacak. Bunun için organize edilen ilk eğitimsel buluşma 13-14 Haziran’da iş dünyasının kalbinin attığı (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin merkezinde, Ankara’da gerçekleşecek. Etkinliğe gmaturkey.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.”