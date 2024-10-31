Uzmanı Uyarıyor! Gönderilerde nefret söylemine asla yer verilmemeli!

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran, toplumsal olaylarda sosyal medyanın farkındalık yaratmada etkisini değerlendirdi.

Sosyal medyanın farkındalık yaratmadaki avantajları…

Sosyal medyanın farkındalık yaratmadaki avantajlarına işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran, “Sosyal medya açısından en önemli avantajların, farkındalık yaratılmaya çalışılan konuları, ana akım haber medyasının ve siyasi kurumların gündemine almasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman ana akım haber medyasında görünür olmayan konular, sosyal medya platformlarında gündeme geldikten sonra, artık göz ardı edilmesi imkânsız hale geliyor. Sosyal medyada birbirinden bağımsız ve izole durumdaki tekil kullanıcıların toplum üzerinde etki yaratamayacağı öngörülebilir. Ancak meseleye genel olarak baktığımızda, sosyal medyanın yer yer kaldıraç işlevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca dijital iletişim teknolojileri her ne kadar mevcut güç odaklarından bağımsız olarak ele alınamasa da geçmiş deneyimlerden biliyoruz ki, çeşitli engellemeleri aşmak için yeni yöntemler ve fırsatlar yaratabilir.” dedi.

Hangi sosyal medya platformları farkındalık yaratmada daha etkili?

Her bir sosyal medya platformunun kendi algoritmaları, farklı kullanıcı kitleleri ve buna uygun olarak şekillenen kullanım pratikleri olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran, “Bunlar doğrultusunda platformlar, içerikleri etkin şekilde dağıtıyor ve mevcut kitleleri elinde tutuyor. Haber ve gündemle ilgili, akla ilk olarak Twitter (X) geliyor. Genelde burada ülke ve dünya gündemini takip eden angaje bir kitle ile bu aktif kitle için içerik üreten profesyonel ve amatör içerik üreticileri yer alıyor. Bu yüzden mesajın etkin yayılımı için öncelikle Twitter düşünülüyor. Bununla beraber, Instagram ve TikTok’ta da azımsanmayacak kadar büyük ve aktif kullanıcı kitleleri var. Bu kitleler, Twitter’a kıyasla gündem ve haber konularından daha uzak, çoğunlukla burada lifestyle içerikler dolaşımda.” diye konuştu.

Instagram gibi bu platformlar video ve fotoğrafla etki yaratıyor

Son yıllarda yapılan akademik ve sektörel araştırmaların; ilgili platformlardaki kitlelerin, mecranın temel dinamiklerinden farklı türde faaliyetlerde de bulunduğunu gösterdiğini ifade eden Dr. Ceren Saran, “Örneğin Instagram’ın haber takibi ve toplumsal konular hakkında farkındalık oluşturma amacıyla kullanılması söz konusu. Buradan ilgili içerikleri takip eden ve bunları yaygınlaştıran kullanıcıların oranının arttığını da görebiliyoruz. Yani buralardaki kitleler de toplumsal meselelerle ilgileniyor; ancak elbette bu eylemler, mecranın yapısal özelliklerinden dolayı Twitter’dan farklı biçimlerde gerçekleşiyor. Instagram gibi bu platformlar; içeriklerinin video ve fotoğrafa dayalı olması, görsel estetik ve multimedya özellikleri, gönderinin etkileyiciliği arttırarak kullanıcıyı daha çok içine çekme ve daha büyük etki yaratma potansiyeli taşıyor.” şeklinde konuştu.

Her sosyal medya platformunun kendine has kitlesi var

Her sosyal medya platformunun kendine has kitlesi, kültürü, dili, kullanım pratikleri olduğu gibi, yarattığı etkilerin de farklılaştığına işaret eden Dr. Saran, “Özetle kullanıcıların toplumsal konularda farkındalık yaratabilmesi açısından göz önünde bulundurması gerekenler; tüm sosyal medya platformlarında yer almak, o platformların kullanım pratikleri ve algoritmalarıyla uyumlu olacak içerikler hazırlamak, haber ve gündemden uzak olan kitlelere ulaşmak için de baktıkları yerde olmak şeklinde ifade edilebilir.” dedi.