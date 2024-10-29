İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Trafiğe Kapatılan Yollar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla İstanbul ve Ankara’da bazı yollar bugün geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Bu düzenleme, törenler ve etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için alınan tedbirler çerçevesinde yapılmıştır. Aşağıda, kapanacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

29 Ekim’de Trafiğe Kapanacak Yollar Hangileri?

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapılacağı İstanbul ve Ankara’da, belirli güzergahlar sabah saat 08.00’den itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

Ankara’da Trafiğe Kapatılacak Yollar

Ankara’da kapatılacak yollar, trafiğin yoğun olduğu bazı ana arterleri ve bu bölgelere açılan tali yolları içermektedir:

Talatpaşa Bulvarı: Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi-Tren Garı Kavşağı arasındaki bölüm. Hipodrom Caddesi: Talatpaşa Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm. Kazım Karabekir Caddesi: İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki tüm bölüm. Açılan Yan Yollar: Belirtilen ana arterlere açılan tüm tali yollar.

Alternatif Rotalar ve Diğer Kısıtlamalar

Ankara'da trafiğe kapalı yollar dışında da gerek duyulması halinde, bazı varyantlar ve tali yollar araç geçişine kapatılacaktır. Bu kısıtlamaların detayları şöyledir:

Celal Bayar Bulvarı Varyantları : Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar.

: Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar. Dögol Caddesi : Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm.

: Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi: Buraya açılan yolların tamamı da trafiğe kapatılacaktır.

İstanbul’da 29 Ekim Dolayısıyla Trafiğe Kapanacak Yollar

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla benzer şekilde, tören alanlarına yakın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılmıştır. Şehirdeki kapalı yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili detaylı bilgiler, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalarda güncellenerek duyurulacaktır.