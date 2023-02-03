

Genç MÜSİAD’ın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl 8’incisini gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 (UGİK'23), “BAŞLANGICIN SONU” mottosuyla, 23 Şubat tarihinde Grand Cevahir Otel’de gerçekleşecek. Yeni bir başlangıcın kapısını aralayarak iş dünyasında tıkanan binlerce iş insanına ilham olmayı amaçlayan UGİK'23’ün kapsamı ve hedefleri düzenlenen basın toplantısında masaya yatırıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın zirve hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu ve basın mensuplarının soruları yanıtladığı toplantıda, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’ne (UGİK) bugüne kadar 70’i aşkın ülkeden 5500 kişinin katıldığı ve bu sene kongreye 1500’den fazla genç iş insanının katılmasının hedeflendiği belirtildi.

Akbal, “Hedefimiz iş dünyasını yeni bir aşamaya ulaştırmak. Programımız bu yönden ilham veren ve iş dünyasını yeniliklerle buluşturan bir strateji lansmanı niteliğini taşıyor” dedi.