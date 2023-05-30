İnsan ömrünün

70 ya da 80 sene ile

Sınırlı olması çok MANTIKSIZ…

O kadar zahmetten sonra

Kariyerinin tam ZİRVESİNDEYKEN

Yaşama veda etmek…

Daha yapacak

Pek çok verimli şey varken…

“Her ölüm erkendir,” denir ya,

Hakikaten doğru bir deyiş…

İlim-kurgu kitaplarımdaki

UZAYLILAR ortalama

700 yıl yaşıyorlar mesela…

Engin ARDIÇ Abi’ye de

Gönderdiğim kitaplarım…

Sessiz sözsüz

Bir MUHABBETİMİZ vardı…

Ve benim için çok DEĞERLİYDİ…

Keşke o yabancı gezegenlerden

Birinde yaşıyor olsaydık,

Değil mi, Engin Abi?

Hiçbir savaşın, kavganın,

Hatta HASTALIĞIN olmadığı

O huzurlu, BARIŞ dolu,

Akıl almaz

MEDENİYETLERDEN birinde…

UFO’larımızla

İlkel gezegenlere teftişe gider,

Dönüşte de rakılarımızı yudumlardık…

Ha, bu arada,

Bana bir RAKI muhabbeti

Sözün vardı…

Unuttun be, Abi(!)

Değerli dostların vefatı,

İnsana kendi ÖLÜMÜNÜ

Hatırlatıyor…

Vefat haberinizi duyunca,

Bir an kendi ölümümü düşündüm…

Ne kaldı ki şunun şurasında,

Yaş 60…

Bir KASVET çöküverdi üstüme…

Seni unutmayacağım, Abi…

Arkadaşın cü…

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