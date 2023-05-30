İnsan ömrünün
70 ya da 80 sene ile
Sınırlı olması çok MANTIKSIZ…
O kadar zahmetten sonra
Kariyerinin tam ZİRVESİNDEYKEN
Yaşama veda etmek…
Daha yapacak
Pek çok verimli şey varken…
“Her ölüm erkendir,” denir ya,
Hakikaten doğru bir deyiş…
İlim-kurgu kitaplarımdaki
UZAYLILAR ortalama
700 yıl yaşıyorlar mesela…
Engin ARDIÇ Abi’ye de
Gönderdiğim kitaplarım…
Sessiz sözsüz
Bir MUHABBETİMİZ vardı…
Ve benim için çok DEĞERLİYDİ…
Keşke o yabancı gezegenlerden
Birinde yaşıyor olsaydık,
Değil mi, Engin Abi?
Hiçbir savaşın, kavganın,
Hatta HASTALIĞIN olmadığı
O huzurlu, BARIŞ dolu,
Akıl almaz
MEDENİYETLERDEN birinde…
UFO’larımızla
İlkel gezegenlere teftişe gider,
Dönüşte de rakılarımızı yudumlardık…
Ha, bu arada,
Bana bir RAKI muhabbeti
Sözün vardı…
Unuttun be, Abi(!)
Değerli dostların vefatı,
İnsana kendi ÖLÜMÜNÜ
Hatırlatıyor…
Vefat haberinizi duyunca,
Bir an kendi ölümümü düşündüm…
Ne kaldı ki şunun şurasında,
Yaş 60…
Bir KASVET çöküverdi üstüme…
Seni unutmayacağım, Abi…
Arkadaşın cü…
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