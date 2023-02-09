Malum 14 şubat kişisel ve de evrensel bir bayram...

Aslında bu yazıya böyle başlamıştık…

Ama bir büyük acı, bu karakış günlerinde yüreğimiz fena yaktıııı

Bu deprem acısı içinde yüreğimizdeki acıyı nasıl bastırtabileceğiz bilmiyorum…

Ama yine de içimde buruk bir mutluluk var…

Çünkü, deprem sonrası gördük ki; insanımızın içinde, insan sevgisi, toplumsal birliktelikte bir eksilme yok…

Eksi 10 derece soğukta, yardım ekipleri bile gelmeden hiçbir deneyimi olmayan insanlar kendi korkularını üstlerinden atıp komşusunu, arkadaşını, hiç tanımadığı insanları kurtarmaya koştu.

Kimi zaman eliyle, kimi zaman kazma kürekle onlarca insanın yaşamını kurtardılar.

Hem de bazılarının yaptığı gibi etnik ve dinsel inanç ayrımı yapmadan sadece vicdani duygularıyla yardıma koştular…

Yani Türkiye insanı yine yüce bir millet olduğunu kanıtladı…

Bize kim ne derse desin

Bu Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların birbirine nasıl kenetlendiğinin bir kanıtı…Kısaca tasada ve sevinçte nasıl birlikte olduğumuzu en iyi kanıtlandığı günler…

Ve siyaset erbabının susması gereken günler bugün…

Çünkü; işi şirazesinden çıkaran siyaset bunu bir rant kavgasına dönüştürse onca insanın emeğine büyük saygısızlık olur…

Bir de uzman olan kişilerin televizyon ekranlarından bilgi verme “bilgiçliğinden” vaz geçmesi gerekiyor…

Çünkü bu hengâme arasında o bölgede televizyon seyreden yok, insanlar canları pahasında enkazda yaşam kurtarmaya çalışıyor, onlar ise onlara tv ekranlarından ders verme “………” yapıyor. Yani onlar sadece kendilerinin ne kadar bilgili ve de vaz geçilmez olduğunu anlatıyorlar.

Elbette deprem bölgesi dışında yaşam olağan akışında devam ediyor…

Belki 14 Şubat heyecanı insanların bir nebze olsun morallerini düzeltebilir.

Bu ekonomik kriz içinde aslında aklınızdan çıkmayan, ama günün yoğunluğu içinde unutmaya meyilli olduğunuz bir bayram…

Bugün bayram ama ne ulusal bayram ne de dinsel bayram...

Dedik ya, bu hem kişisel hem de evrensel bayram...

Kişisel çünkü, sadece iki kişi arasında kutlanan bir bayram...

Adı: 14 Şubat Sevgililer günü…

Bu bayramın da tarihsel derinliğine inek gerekir m?

Gereksiz…

Böylesi günleri hem tarihsel ve efsanevi bir derinliği vardır ve öykü her toplumda anlatısı başladır…

Elbette bu konuda da felsefi bir münafıklık yapmak mümkün; Yani soru derin ve manidar:

Ama şimdi gündemimiz deprem;

Eğer sevgilinize bir hediye almak istiyorsanız, deprem bölgesine gönderilecek bir şey alın veya ona harcayacağınız parayı yardım fonuna yatırın…

İnanın sevgilinize alınabilecek en büyük ve muhteşem hediye budur…

Bunu unutmayın...