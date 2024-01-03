SAHİM-SEN: Memur ve emekli zamlarını karakomik olarak değerlendiriyoruz

Türkiye’nin nefesini tutup beklediği emekli ve memur aylıkları ile ilgili zam oranları açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

SAHİM-SEN BAŞKANI AKARKEN: BU ZAMLARLA GEÇİNİLEMEZ!

Emekli ve memurların aylıklarına yapılan zamlarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, “TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı da netleşti. Memur ve memur emeklisinin maaşı yüzde 49.25, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ise yüzde 37.5 artacak. Bu oranlara refah payının eklenmesi bekleniyor” dedi. Bütün bu bilgiler ışığında TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının ilk etapta ciddi bir handikap oluşturduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akarken, “Gerçekleştirilen bu zamlar çok ama çok yetersiz. Bu zamlarla geçinilemez.” yorumunu kullandı.

AÇLIK SINIRI 47 BİN TL

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti. ENAG'ın verilerine de değinen SAHİM-SEN Başkanı Akarken, “TÜİK ile ENAG ya da İstanbul Ticaret Odası verileri birbiri ile örtüşmüyor. Maalesef TÜİK gerçek oranlardan uzak açıklamalarda bulunuyor” dedi.

Açlık sınırına vurgu yapan Akarken, “Açlık sınırının 47 bin TL olduğu bu enflasyonist ortamda yapılan bu zamları komik olarak değerlendiriyoruz. Verilen sözlerden Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, birinci dereceye inen herkese 3600 ek gösterge verilmesi sözü tutulmadığı gibi, memurlara ulaşım bedeli yemek bedeli kira yardımı verilmesi, giyim yardımının nöbet ücretlerinin güncellenmesi gerekirken sağlık çalışanları, sağlık emekçileri başta olmak üzere çalışan memur ve emeklilerin bu zamlarla geçinmesini beklemek safdillilik olur. Aralık ayındaki enflasyonun TÜİK verileri ışığında beklenen oranların altında kalması kelimenin en yumuşak tabiri ile ironidir. SAHİM-SEN olarak bu gelişmeleri karakomik olarak değerlendiriyoruz” dedi.