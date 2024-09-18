Maliye Bakanlığı'ndan Sahte Faturaya Karşı Yeni Önlemler: 3 Milyar Liralık Vurguna Kıskaç

Vergi Denetim Kurulu, Türkiye'de vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni stratejiler geliştirerek sahte fatura düzenleme ve kullanımına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı incelemeler sonucunda, sahte fatura düzenleyen ve kullanan yapılar mercek altına alındı. Bu çalışmaların neticesinde yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura vakası tespit edildi.

Sahte Fatura Düzenleyen ve Kullanan Yapılara Yakın Takip

Vergi müfettişleri, sahte fatura düzenleyen organizasyonlara odaklanarak, muhasebe işlemlerini de kapsamlı bir şekilde incelemeye aldı. Bu süreçte özellikle mali müşavirler ve muhasebeciler gibi meslek mensuplarının rolü büyük bir önem taşıyor. Ekipler, hizmet verdikleri mükelleflerin çoğunluğunun sahte fatura kullanıcısı veya düzenleyicisi olduğunu tespit ettikleri meslek mensuplarını da denetim altına aldı. Özellikle yoğun fatura trafiği bulunan şirketler ve mali müşavirler üzerinde yoğunlaşan bu incelemeler, büyük ölçekli vergi kaçakçılığıyla mücadelede kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sahte Fatura Kullanan 100 Şirket Tespit Edildi

Yapılan incelemeler sonucunda, serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen yaklaşık 100 şirketin, 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği belirlendi. Bu bulgular, vergi kaçakçılığına karşı yapılan mücadelede önemli bir başarı olarak öne çıkıyor. Sahte fatura düzenleme ve kullanımında görev alan bu yapılar, vergi müfettişleri tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor ve cezai işlemler uygulanıyor.

Risk Kriterleri ve Yapay Zeka Kullanımı

Maliye Bakanlığı, sahte fatura düzenleme riskini azaltmak için meslek mensuplarıyla ilgili risk kriterlerini yeniden belirliyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak, sahte fatura düzenleyen yapıların tespiti hızlandırılıyor. Bu sayede vergi kaçakçılığına karşı daha etkin bir mücadele yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca, sahte fatura düzenleyen kişilerle iş birliği içinde olan diğer şirketler de incelemeye alınıyor.

3 Milyar Liralık Sahte Fatura Kullanımı İçin İnceleme Başlatıldı

Bakanlığın yaptığı analizler sonucunda, sahte fatura düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen 4 bin 500 büyük mükellef, toplamda 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili olarak izaha davet edildi. Bu mükelleflerin, sahte fatura kullanımıyla ilgili açıklama yapmamaları halinde, haklarında vergi kaçakçılığı suçu kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.