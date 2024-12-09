Lydia Holding’den Yeni Satın Alma: Ufuk Yatırım 48 Milyon Dolara Satın Alındı

Lydia Holding, “sürdürülebilir büyüme” stratejisi çerçevesinde önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Yıldız Holding iştiraki olan Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş., 48 milyon dolarlık işlemle Lydia Holding bünyesine dahil oldu. Hisse devir işlemleri, Lydia Holding liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından 9 Aralık 2024 itibarıyla tamamlandı.

Ufuk Yatırım’ın Geçmişi ve Son Hamleleri

Borsa İstanbul’da işlem gören Ufuk Yatırım, 2005 yılında Toprak Finansal Kiralama’nın yüzde 83,8 oranındaki hissesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) satın alarak faaliyete başladı.

2006’da halka açılan şirket, bu sayede finansal kiralama sektöründe güçlü bir yer edindi.

halka açılan şirket, bu sayede finansal kiralama sektöründe güçlü bir yer edindi. Geçtiğimiz ay, 1.2 milyar TL bedelle Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu 11 adet arsayı satın alarak dikkat çekti.

Yeni Dönem Hedefleri

Satın alma sonrası açıklama yapan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, bu adımı “uzun vadeli büyüme stratejisinin bir ayağı” olarak nitelendirdi.

“Ufuk Yatırım’ın 1 milyon 11 bin 610 TL nominal değerli hisselerini Lydia Yeşil Enerji’ye devrettik. Bu, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize hizmet edecek.”

Çevik, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline olan inançlarının tam olduğunu ve bu doğrultuda değer yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sürdürülebilir Gelecek için Stratejik Hamle

Lydia Holding’in bu satın alması, enerji ve yatırım alanlarındaki faaliyetlerini çeşitlendirme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Konsorsiyumun diğer üyeleri arasında Lydia Yeşil Enerji, Bulls Yatırım Holding ve Re-Pie Portföy yer alıyor.