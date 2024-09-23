Kiralık Konut Fiyatları Yükseliyor: Satılık Konut Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor: Yatırımcılar İçin Fırsat Zamanı mı? Türkiye’de kiralık ve satılık konut piyasasındaki dalgalanmalar, emlak sektörünün dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu, Türkiye genelinde ve büyükşehirlerde konut fiyatlarının seyrini gözler önüne seriyor.

Reel Konut Fiyatlarında Yıllık Düşüş

Raporun ortaya koyduğu verilere göre, Temmuz’dan Ağustos’a kadar Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde cari konut fiyatlarındaki artış oranları enflasyonun altında kalmıştır. Bu durum, reel fiyatlarda yıllık bazda bir düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Ağustos ayı verilerine göre, Türkiye genelinde reel fiyatlar yüzde -18,3 oranında azalmıştır. İstanbul’da yüzde -19, Ankara’da yüzde -17,4 ve İzmir’de yüzde -15,4 olarak kaydedilen bu oranlar, emlak piyasasında ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir.

Satılık Konut Fiyatlarında Gerileme Devam Ediyor

Ülke genelinde satılık konut ilanlarındaki metrekare başına fiyatların yıllık artış oranı Ağustos ayında yüzde 24,1’e gerilemiştir. İstanbul’da bu oran yüzde 23, Ankara’da yüzde 25,5 ve İzmir’de ise yüzde 28,6 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı boyunca süregelen düşüş eğilimi, özellikle büyükşehirlerde daha belirgin hale gelmiştir. Satış fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıların ve alıcıların konut piyasasında temkinli bir duruş sergilemesine yol açmıştır.

Kiralık Konut Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor

Kiralık konut piyasasında ise arz artarken, fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Türkiye genelinde kiralık konutların metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Ağustos 2024 itibarıyla yüzde 47,1’e ulaşmıştır. İstanbul’da yıllık kira artış oranı yüzde 46,7, Ankara’da yüzde 56 ve İzmir’de yüzde 62,5 olmuştur. Bu artışlar, büyükşehirlerde konut kiralarının hızla yükseldiğini ve kiracıların daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını göstermektedir.

Reel Konut Fiyat Endeksi Düşüşte

2020 yılının Mayıs ayından itibaren sürekli yükselen reel konut fiyat endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında da düşüşünü sürdürmüştür. Reel konut fiyat endeksi Ağustos’ta bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 161 seviyesine gerilemiştir. Enflasyon oranının konut fiyat artış oranından yüksek seyretmesi, reel fiyatların gerilemesine neden olmuştur. Son bir yıldır konut fiyatları, enflasyonun gerisinde kalarak reel anlamda değer kaybetmeye devam etmektedir.