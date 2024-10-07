İstanbul’da 20 Bin TL’nin Altında Kiralık Evler: Hangi İlçelerde Uygun Kiralar Var?
İstanbul’da 20 Bin TL’nin Altında Kiralık Evler: Hangi İlçelerde Uygun Kiralar Var? İstanbul’da son dönemde hızla artan kira fiyatları, kiracıların bütçelerine uygun bir ev bulmasını oldukça zorlaştırdı. Özellikle büyükşehirde yaşayanlar, uygun fiyatlı kiralık ev arayışında ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Neredeyse 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak artık imkansıza yakın hale geldi. Peki, İstanbul'da kira fiyatları neden bu kadar yükseldi ve hangi ilçelerde hala 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak mümkün? İşte detaylar...
İstanbul’da son dönemde hızla artan kira fiyatları, kiracıların bütçelerine uygun bir ev bulmasını oldukça zorlaştırdı. Özellikle büyükşehirde yaşayanlar, uygun fiyatlı kiralık ev arayışında ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Neredeyse 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak artık imkansıza yakın hale geldi. Peki, İstanbul'da kira fiyatları neden bu kadar yükseldi ve hangi ilçelerde hala 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak mümkün? İşte detaylar...
İstanbul’da Kira Fiyatlarının Artış Sebepleri
Kira fiyatlarının hızla yükselmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Enflasyonun etkisi, konut üretiminin yetersizliği ve artan talep, fiyatların bu denli yükselmesine zemin hazırladı. İstanbul gibi büyük bir şehirde, merkezi lokasyonlarda yaşamak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, arz yetersiz kaldı. Bu durum, kira fiyatlarını adeta uçurdu.
Uzmanlar, kira artışının ancak enflasyonun düşüşüyle durabileceğini belirtiyor. Ancak bu süreç kısa vadede mümkün görünmüyor. Sonuç olarak, kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar da giderek artıyor. Bu durum, mahkemelere taşınan kira davalarının sayısında rekor artışa sebep oldu.
İstanbul’da En Uygun Kiralık Evler Hangi İlçelerde?
İstanbul’da kira fiyatları her bölgede aynı değil. Bazı ilçelerde hala nispeten uygun fiyatlarla ev bulmak mümkün. Esenyurt, İstanbul’da 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulabileceğiniz sınırlı sayıda ilçelerden biri. Bu ilçede ortalama kira fiyatı 13 bin 500 TL civarında. Fatih gibi merkeze yakın ilçelerde ise fiyatlar 20 bin TL'ye yaklaşıyor.
İşte İstanbul’da ortalama kira fiyatları:
- Esenyurt: 13 bin 500 TL
- Fatih: 19 bin 500 TL
- Kartal: 25 bin 200 TL
- Üsküdar: 26 bin 600 TL
- Şişli: 28 bin 600 TL
- Bakırköy: 30 bin 100 TL
- Kadıköy: 38 bin 700 TL
- Sarıyer: 44 bin TL
Bu rakamlar, İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki kira fiyatlarının ne kadar farklılık gösterebileceğini ortaya koyuyor. Şehir merkezine yaklaştıkça kira fiyatları artarken, merkeze uzak ilçelerde daha uygun fiyatlı evler bulmak mümkün.
Kiralık Ev Bulmak Zorlaşıyor: Talep Artarken Arz Azalıyor
İstanbul’da kiralık ev bulmak her geçen gün zorlaşıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konut piyasasında talebin arzı geçtiğini ve bu nedenle kira fiyatlarının hızla arttığını belirtti. Piyasadaki gerçeği özetleyen Aşa, bir evin kiraya verilmesinin şu anda en az 2-3 ay sürdüğünü ifade etti. Kiracılar, daha ciddi pazarlık süreçlerine dahil olmak zorunda kalıyor ve yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyorlar.
Yasal olarak uygulanan yüzde 25’lik kira artış tavanı ise 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Artık kira artışları yıllık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu durum da kiracıların daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden oluyor. Aşa’ya göre, birçok kiracı aslında mağdur durumda çünkü piyasada 30 bin TL’ye bulabileceği bir evi 50 bin TL’ye kiralamak zorunda kalıyor.
İstanbul’da Kira Krizi Ne Zaman Normalleşecek?
Kira fiyatlarının normalleşmesi konusunda uzmanlar, enflasyonun düşüşünü işaret ediyor. Ancak bu sürecin kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor. Enflasyonun düşmesiyle birlikte kira fiyatlarında bir durgunluk yaşanabileceği belirtilse de, bu noktaya ulaşmak için hem kiracıların hem de ev sahiplerinin bir süre daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalması kaçınılmaz görünüyor.
Kiralık Evlerde Pazarlık Dönemi
İstanbul’da artan kira fiyatları, kiralık ev arayışında olanların pazarlık yapmasını da zorunlu hale getirdi. Nizamettin Aşa’ya göre, kiralık evlerin pazarlık süreci eskisinden çok daha uzun sürüyor ve evler artık hemen kiraya verilmiyor. Kiracılar, yüksek fiyatlara rağmen daha uygun seçenekler bulmak için çaba gösteriyorlar. Ancak bu süreç de oldukça zaman alıcı ve yorucu.