İstanbul’da 20 Bin TL’nin Altında Kiralık Evler: Hangi İlçelerde Uygun Kiralar Var?

İstanbul’da son dönemde hızla artan kira fiyatları, kiracıların bütçelerine uygun bir ev bulmasını oldukça zorlaştırdı. Özellikle büyükşehirde yaşayanlar, uygun fiyatlı kiralık ev arayışında ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Neredeyse 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak artık imkansıza yakın hale geldi. Peki, İstanbul'da kira fiyatları neden bu kadar yükseldi ve hangi ilçelerde hala 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulmak mümkün? İşte detaylar...

İstanbul’da Kira Fiyatlarının Artış Sebepleri

Kira fiyatlarının hızla yükselmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Enflasyonun etkisi, konut üretiminin yetersizliği ve artan talep, fiyatların bu denli yükselmesine zemin hazırladı. İstanbul gibi büyük bir şehirde, merkezi lokasyonlarda yaşamak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, arz yetersiz kaldı. Bu durum, kira fiyatlarını adeta uçurdu.

Uzmanlar, kira artışının ancak enflasyonun düşüşüyle durabileceğini belirtiyor. Ancak bu süreç kısa vadede mümkün görünmüyor. Sonuç olarak, kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar da giderek artıyor. Bu durum, mahkemelere taşınan kira davalarının sayısında rekor artışa sebep oldu.

İstanbul’da En Uygun Kiralık Evler Hangi İlçelerde?

İstanbul’da kira fiyatları her bölgede aynı değil. Bazı ilçelerde hala nispeten uygun fiyatlarla ev bulmak mümkün. Esenyurt, İstanbul’da 20 bin TL’nin altında kiralık ev bulabileceğiniz sınırlı sayıda ilçelerden biri. Bu ilçede ortalama kira fiyatı 13 bin 500 TL civarında. Fatih gibi merkeze yakın ilçelerde ise fiyatlar 20 bin TL'ye yaklaşıyor.

İşte İstanbul’da ortalama kira fiyatları: